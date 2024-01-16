Время коммента ⟩ Паспорт – это сила: жителям Эстонии он дарит легкость, а россиян сажает на цепь

Человек привыкает к хорошему и перестает его замечать. Например, когда заходит речь о свободе перемещения за пределы Эстонии. У нас, надо сказать, одна из самых свободных свобод в мире. Хотя, если у человека нет ни денег, ни желания ехать дальше Ивангорода, ему от этого ни горячо, ни холодно. Но ряды таких людей объективно редеют. В основном жители Эстонии давно живут пусть на краю, но на краю большого открытого мира.
На минувшей неделе был обнародован очередной рейтинг паспортов от лондонского агентства Henley & Partners. Критерием рейтинга является свобода перемещения, которой обеспечиваются обладатели паспортов той или иной страны. Согласно рейтингу, Эстония разделила восьмое место с Литвой – их паспорта обеспечивает свободный въезд в 184 страну. На одну позицию больше могут себе позволить граждане Канады, Венгрии и США. Одной меньше – интересно, за счет чего? – Латвия, Словакия и Словения.
В любом случае Эстония в числе лидеров, и это вряд ли может кого-то удивить. В этом году уже 20 лет как мы часть Евросоюза, а безвизовые отношения начались еще раньше, то есть сразу после восстановления независимости. Свобода перемещения для нас – элемент изначального контракта с государством. Человек с паспортом Эстонии не без досады вспоминает, что его нужно взять с собой, если надо лететь в Великобританию или Сербию, которая не ЕС, поэтому ID-карточки не хватит.
Из стран, с которыми у Эстонии пока сохраняются старорежимные визовые отношения, разве что Китай и ЮАР можно считать объектами устойчивого делового и туристического интереса. Куба манит, но чересчур далеко, Туркменистан – круто сваренная экзотика, Северная Корея – тоже на любителя. Потеря остальных - не потеря. И даже Россия со всеми ее нынешними, мягко выражаясь, особенностями, и та требует от граждан Эстонии всего лишь электронную визу, которая оплачивается онлайн и скачивается на смартфон.
О «глубокой несвободе» безвизового мира любят рассуждать именно граждане этой критически близкой нам страны, где до сих пор в ходу так называемые «внутренние паспорта». Попробуй объясни человеку с европейским и тем более американским паспортом, что в России и Беларуси граждане получают два паспорта – один для их отслеживания в границах страны, другой – для их пересечения. И еще не факт, что этот «заграничный паспорт», который в остальных странах один-единственный, будет гражданину выдан.
Препятствия для выезда за границу там могут быть самые разные. У гражданина долги по кредиту или непогашенная судимость, а то и не отражена в анкете вся трудовая деятельность за минувшие десять лет. Не говоря уже о допуске к так называемой «государственной тайне», что бы это ни значило. Пресловутая тайна, видимо, давно известна профильным зарубежным спецслужбам, но их российские коллеги предпочитают запугивать собственных граждан: так ими намного легче управлять. Главное – побольше запретов, и люди поверят в то, что без них никуда.
В свежем рейтинге свободы перемещения Украина занимает пусть неприятное, но перспективное 32-е место, уступая Панаме и опережая Парагвай. Обладатели украинских паспортов могут посетить без визы 148 стран и разделяют это число с Гранадой и Сент-Люсией. Но люди, которые считают, что «не-все-так-однозначно», будут, вероятно, раздосадованы, узнав, что практически все страны Шенгенской зоны с 2017 года не требуют виз от граждан Украины с биометрическими паспортами. «Подумаешь!», - скажут эти люди, чтобы скрыть недовольство. Что характерно, Великобритания, у которой, как мы знаем, свой особый путь, осталась верна визовым требованиям. Так же, как и в отношении граждан страны, которая напала на Украину.
Россия по безвизовым отношениям предсказуемо отстает от Украины. В ее дипломатическом активе 119 стран, и она не просто занимает почетное 51-е место, что на одну страну меньше Грузии и на столько же больше Турции. По большому счету, россияне отстают от граждан Украины значительно сильнее, поскольку для этих последних безвизовых стран Европы в три раза больше, чем те 13 пунктов, которые их разделяют. Просто россияне могут радоваться компенсации в виде самых что ни на есть свободных отношений с рядом африканских стран. В которых, конечно, в этой связи все засижено российскими туристами, кто бы сомневался.
Чтобы россияне сохранили остатки гордости, родина расстаралась и опередила ЮАР (53-е место), Китай (62-е), Беларусь (64-е) и Косово (68-е). Ниже России в рейтинге и Азербайджан, обскакавший Армению за счет исламских стран, и, разумеется, страны Центральной Азии. При этом Северная Корея, несмотря на свой статус нарицательного понятия, занимает отнюдь не последнее место. По всей видимости, это чем-то обаятельное государство симпатично другим странам юго-восточной Азии и членам фан-клуба коммунизма в других частях света. А пятерка лидеров наоборот – это Йемен, Пакистан, Ирак, Сирия, Афганистан.
Случайно ли, что все страны, которые замыкают список мировых паспортов, входят в число друзей России? Конечно, нет. Россия целенаправленно дружит с теми, кто периодически выдвигается в последний поход против нечестивого Запада. Все, кого удобно объявить «обездоленными» и кто под аккомпанемент западных антиглобалистов тренируется перед очередным витком джихада, страдают от нарушения их прав и асимметрии мирового порядка. То есть становятся друзьями России автоматически.
Итак, приходится признать, что налицо некоторая вилка, а дистанция между ее зубцами пока увеличивается. Грузия и Украина, доказавшие на разных этапах новейшей истории свою договороспособность, попадают в «команду роста». Ее составляет нынешний список условно до 50-го пункта. Вторая часть списка символично начинается Россией, и это «команда падения». Тоже по-своему большой мир, по количеству населения – уж точно, поскольку там Китай. Мир, который в отдаленной перспективе может перекроить все по-своему, но пока этого не происходит. Потому что там не принято никому доверять – даже друзьям. А это полезно, что Эстония легко может подтвердить.