Россия по безвизовым отношениям предсказуемо отстает от Украины. В ее дипломатическом активе 119 стран, и она не просто занимает почетное 51-е место, что на одну страну меньше Грузии и на столько же больше Турции. По большому счету, россияне отстают от граждан Украины значительно сильнее, поскольку для этих последних безвизовых стран Европы в три раза больше, чем те 13 пунктов, которые их разделяют. Просто россияне могут радоваться компенсации в виде самых что ни на есть свободных отношений с рядом африканских стран. В которых, конечно, в этой связи все засижено российскими туристами, кто бы сомневался.

Диктатор Зимбабве Роберт Мугабе предлагает себя в качестве ролевой модели президенту РФ Владимиру Путину. Май 2015. Фото: RIA Novosti/REUTERS

Чтобы россияне сохранили остатки гордости, родина расстаралась и опередила ЮАР (53-е место), Китай (62-е), Беларусь (64-е) и Косово (68-е). Ниже России в рейтинге и Азербайджан, обскакавший Армению за счет исламских стран, и, разумеется, страны Центральной Азии. При этом Северная Корея, несмотря на свой статус нарицательного понятия, занимает отнюдь не последнее место. По всей видимости, это чем-то обаятельное государство симпатично другим странам юго-восточной Азии и членам фан-клуба коммунизма в других частях света. А пятерка лидеров наоборот – это Йемен, Пакистан, Ирак, Сирия, Афганистан.

Случайно ли, что все страны, которые замыкают список мировых паспортов, входят в число друзей России? Конечно, нет. Россия целенаправленно дружит с теми, кто периодически выдвигается в последний поход против нечестивого Запада. Все, кого удобно объявить «обездоленными» и кто под аккомпанемент западных антиглобалистов тренируется перед очередным витком джихада, страдают от нарушения их прав и асимметрии мирового порядка. То есть становятся друзьями России автоматически.

После начала широкомасштабной войны всеевропейская валидации паспорта Украины стала неизбежной. Фото: SYSPEO/SIPA/SYSPEO/SIPA

Итак, приходится признать, что налицо некоторая вилка, а дистанция между ее зубцами пока увеличивается. Грузия и Украина, доказавшие на разных этапах новейшей истории свою договороспособность, попадают в «команду роста». Ее составляет нынешний список условно до 50-го пункта. Вторая часть списка символично начинается Россией, и это «команда падения». Тоже по-своему большой мир, по количеству населения – уж точно, поскольку там Китай. Мир, который в отдаленной перспективе может перекроить все по-своему, но пока этого не происходит. Потому что там не принято никому доверять – даже друзьям. А это полезно, что Эстония легко может подтвердить.