Съехавший в кювет грузовик остановил движение на Таллиннской окружной дороге

Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Авария произошла около 5 часов утра на 28-м километре Таллиннской окружной дороги, где 40-летний мужчина съехал на своем грузовике с прицепом в кювет. Водитель не пострадал, сообщил пресс-секретарь полиции.

В 6 часов утра аварийные службы начали вытаскивать грузовик из кювета, в связи с чем полоса движения в сторону Юри закрыта.

В прошлую пятницу на Таллиннской окружной дороге произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись более 20 автомобилей и пострадали 11 человек.