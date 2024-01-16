В Рийгикогу обсудят предложенный EKRE проект демонтажа Бронзового солдата

Об этом стало известно BNS. В пояснительной записке к проекту EKRE указывает, что перенос Бронзового солдата из центра Таллинна на Воинское кладбище ничего не изменил.

«Те, кто враждебно относится к нашей независимости, продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. Теперь они там же празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины. Запрет проведения демонстраций 9 мая у Бронзового солдата не решит проблему», - говорится в пояснительной записке.

По оценке EKRE, на Воинском кладбище продолжается советская оккупация. «В советское время могилы эстонских офицеров варварски сравняли с землей, а офицеры оккупационной армии были похоронены поверх героев, павших за нашу свободу. Часть могил эстонских солдат, погибших в Освободительной войне и Второй мировой войне, были восстановлены, но подавляющее большинство могил эстонских воинов, включая награжденных Крестом Свободы, оказались под захоронениями русских оккупантов. Бронзовый солдат и манифестации на Воинском кладбище - это величайшее издевательство над памятью эстонских патриотов, сражавшихся и погибших за нашу независимость и свободу, и, конечно, над всем нашим народом», - считают в EKRE.

Фракция EKRE в Рийгикогу составила проект постановления правительства о демонтаже Бронзового солдата и всех других советских памятников в Эстонии, который будет обсуждаться в Рийгикогу во вторник.