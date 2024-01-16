Каллас: правительство планирует прекратить финансирование образования на русском языке

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что члены Рийгикогу – депутаты от EKRE - Хенн Пыллуас, Мартин Хельме, Рене Кокк, Сийм Похлак, Хелле-Мооника Хельме, Яак Валге, Эвелин Пооламетс, Арво Аллер, Керт Кинго и Март Хельме представили 11 вопросов по различным аспектам перехода к единой эстонской школе.

Участники дискуссии указали на то, что в существующих школах с эстонским языком обучения уже существуют серьезные проблемы. По их словам, большое количество детей, говорящих на иностранных языках, в этих школах создает проблемы для учителей.

Возникшую ситуацию и действия правительства Кая Каллас объяснила продолжающимся переходом к единой эстонской школе. «В Конституции записано, что эстонский язык является государственным языком Эстонии, и каждый имеет право получать образование на эстонском языке», - подчеркнула премьер-министр.

Каллас заявила, что правительство не намерено русифицировать эстонских детей. «Напротив, правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единую форму обучения на эстонском языке», - сказала она.

Каллас добавила, что при переходе на единую форму образования необходимо учитывать языковые навыки ребенка, а также лингвистическую и методическую целесообразность обучения. «Включение ребенка, для которого эстонский язык является родным, в класс, где эстонский язык преподается детям, не говорящим по-эстонски, не является законным», - пояснила премьер-министр.

Каллас подчеркнула, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке заключается в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве, чтобы в Эстонии говорили на эстонском языке и чтобы людей, использующих эстонский язык, становилось все больше и больше.

«Чтобы у нас не было двух разных систем – во имя этого мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна с тем, что она должна была быть решена уже давным-давно. Но лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться вперед», - сказала премьер-министр.