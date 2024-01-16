Галерея ⟩ На эстонский рынок вышел очередной китайский автопроизводитель

GWM ORA вышла на европейский рынок уже в 2022 году, начав свой путь с Швеции. Затем представительства марки появились в Великобритании, Ирландии, Исландии и Германии.

По словам Ринго Рахумеэля, директора по продажам International Motors Nordic Baltics, запуск нового бренда не только обогатит местный ассортимент электромобилей, но и сделает владение электромобилем более доступным для широкого круга потребителей.

По словам Рахумеэля, если обычно цены на более доступные электромобили колеблются между 35 000 и 40 000 евро, розничная цена GWM ORA 03 в максимальной комплектации составляет 29 995 евро. Однако на этапе запуска в продажу ознакомительная цена автомобиля составит 24 995 евро. Также имеется возможность подать заявку на получение государственной субсидии на покупку электромобиля в размере 4000 евро.

GWM ORA 03 будет выпускаться с двумя разными по емкости батареями - к модели на 48 кВтч вскоре присоединится версия на 63 кВтч. Если в первом случае машина способна проехать на полном заряде 310, то с более мощной батареей – 420 километров.

Электромобили оснащены всеми необходимыми системами, которые можно ожидать от современного автомобиля: камерой с обзором на 360 градусов, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, различными предупреждающими сигналами и системой контроля устойчивости.

Продажи GMW ORA начнутся в Эстонии 10 февраля, а официальным дилером марки в стране стал Autospirit. GMW WEY поступит в продажу во второй половине года.

Не так давно на эстонском рынке стартовали продажи китайской марки Maxus.