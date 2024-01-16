Умирающий тренер выразил свое последнее желание

«Я буду бороться сколько смогу. У меня серьезное заболевание. В лучшем случае проживу год, в худшем – намного меньше. Невозможно точно сказать, лучше об этом не думать», - сказал 75-летний Эрикссон.

Эрикссон, который 42 года своей карьеры проработал футбольным тренером, был первым иностранцем, который тренировал английскую футбольную команду. Его последнее желание также связано со сборной Англии.

Дело в том, что Англия примет Бразилию в международном матче на «Уэмбли» 23 марта.

«Надеюсь дожить до игры. Это будет хороший матч накануне чемпионата мира, может быть, даже и для финала в 2026 году», - ответил Эрикссон на вопрос, как он хочет провести последние дни своей жизни.

В том же интервью Эрикссона спросили, где бы он еще хотел работать в течение своей карьеры. Футбольный тренер признался, что всегда мечтал стать главным тренером «Ливерпуля».

«Мой отец до сих пор болеет за «Ливерпуль», и я тоже, всегда был. Я хотел работать главным тренером «Ливерпуля», но этого не произошло», - сказал он.

После того, как интервью было опубликовано, болельщики «Ливерпуля» инициировали кампанию за то, чтобы Эрикссон смог бы в марте тренировать легенд «Ливерпуля» накануне их матча с легендами «Аякса».