Снимки с дорожных камер ⟩ Шоссе занесены снегом

Департамент транспорта сообщил, что дорожные условия этим утром сложные. На шоссе снег и снежные заносы, дорожное покрытие скользкое, местами метель. Самая большая зона осадков распространилась около шести-семи утра в Южной Эстонии. Ветер порывистый, видимость оставляет желать лучшего.

Шоссе Тарту-Йыгева-Аравете около 7:00. Фото: Teekaamera/TARKTEE.EE

Во вторник ожидается облачная погода, к вечеру с запада прояснится. Во многих местах будет идти снег и метель, после полудня, начиная с Западной Эстонии, осадки прекратятся. Ветер по-прежнему сильный, его порывы на побережье достигают 17, на островах и западном побережье – 19 м/с. Температура воздуха составит 7-13 градусом мороза.

Шоссе Тарту-Валга в Ныо около 7:00. Фото: Teekaamera/TARKTEE.EE

Департамент транспорта напоминает водителям, что максимально разрешенная скорость не является обязательной и не подходит для движения в ветреную, снежную и скользкую погоду.