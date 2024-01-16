В Таллинне из-за погодных условий нарушено движение общественного транспорта

«Мы просим понимания и приносим извинения за неудобства», – сказала менеджер по маркетингу и связям с общественностью AS Tallinna Linnatransport Мерилин Ряббин.

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, во вторник ожидается облачная погода, вечером начиная с запада станет проясняться. По многим регионам снег и метели, после полудня начиная с запада страны осадки прекратятся. Ветер северо-западный 5-2, на побережье порывами 17, на островах и западном побережье до 19 м/с. Температура воздуха днем 7-13 градусов мороза, после полудня еще понизится.