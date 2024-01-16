А вы помните? ⟩ Эстония пережила два бума недвижимости

Для описания бума лучше всего подходят примеры сделок с квартирами в Таллинне. Столица - центр региона с самой высокой платежеспособностью. При этом нет смысла сравнивать медианные цены квадратного метра, поскольку за прошедшие годы рост уровня жизни и инфляция сделали свое дело.

Пиком первого бума стал IV квартал 2005 года, когда в Таллинне было продано 3970 квартир по средней цене 1043 евро за квадратный метр. А пик второго бума пришелся на IV квартал 2021 года, когда было продано 3220 квартир по средней цене 2369 евро за квадратный метр.

Почему первый бум был гораздо более активным? Ответов много, но в качестве основных причин я отмечаю дешевизну, простоту оформления и отсутствие подоходного налога с частного лица при сделках недвижимостью. Последнее позволяло любому быстро покупать и продавать.

Помимо дешевых денег, главными признаками второго бума стали рост финансовых возможностей людей, большая доля свободных денег в сделках и становление инвестирования как сознательной деятельности. Однако условия кредитования банков были значительно более строгими по сравнению с первым бумом.

Еще один важный нюанс: если первый бум начался и закончился резко, то второй наступил мягче, а подготовка к нему началась в 2017 году. Кратковременный спад во время пандемии COVID сейчас при анализе уже не берется во внимание.

Подводя итог, я бы сказал, что 2005-2007 годы были кредитным бумом, а 2020-2022 годы - инвестиционным бумом.