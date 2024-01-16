БОГАТАЯ ПАЛИТРА ⟩ В конкурсе «Бетонное строение 2023 года» участвует 22 здания и сооружения

«Палитра участников конкурса богата как с точки зрения целей, способов технического осуществления, так и с географической точки зрения», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «На этот раз в конкурсе бетонных строений принимает участие четыре новых школьных здания», - дополнил он.

По словам Имре Леэтма бетон демонстрирует свои широкие возможности в жилищном строительстве – в конкурсе принимает участие семь жилых районов с многоквартирными домами, кроме того возможности как литого бетона, так и произведенных в заводских условиях бетонных элементов используются в четырех очень разных бетонных индивидуальных домах.