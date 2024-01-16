БОГАТАЯ ПАЛИТРА ⟩ В конкурсе «Бетонное строение 2023 года» участвует 22 здания и сооружения

На организованный Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурс «Бетонное строение 2023 года» представлено 22 строения.
«Палитра участников конкурса богата как с точки зрения целей, способов технического осуществления, так и с географической точки зрения», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «На этот раз в конкурсе бетонных строений принимает участие четыре новых школьных здания», - дополнил он.
По словам Имре Леэтма бетон демонстрирует свои широкие возможности в жилищном строительстве – в конкурсе принимает участие семь жилых районов с многоквартирными домами, кроме того возможности как литого бетона, так и произведенных в заводских условиях бетонных элементов используются в четырех очень разных бетонных индивидуальных домах.
На титул лучшего бетонного строения 2023 года претендуют
Офисное здание Tammsaare 56, Парк Тонди, Таммсааре-теэ, 56, Кристийне, Таллинн
Индивидуальный жилой дом Нурменуку, 4, волость Кийли, Харьюмаа
Индивидуальный жилой дом в Пирита, Таллинн
Индивидуальный жилой дом, Пурье 3a, Пирита, Таллинн
Индивидуальный жилой дом Пюю,1b, Кристийне, Таллинн
Факельная башня стадиона «Калев», Стаадиони, 3, Кесклинн, Таллинн
Здание Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, Виру, 23, Кивиыли, Ида-Вирумаа
Жилые дома Лахекалда, Паэкалда, 23/1 и 23/2, Ласнамяэ, Таллинн
Мустамяэская школа по интересам, Вильде-теэ, 54, Таллинн
Мустамяэская государственная гимназия, Акадеэмия-теэ, 25, Таллинн
Нарвская гимназия, Пушкинa, 31, Нарва
Жилые и бизнес-здания Весиленнуки в квартале Ноблесснера, Пыхья-Таллинн, Таллинн
Дом на Ластекоду, 31/Одра, 6, Кесклинн, Таллинн
Декоративный элемент - «Печать», фасад здания на Виру, 23, Кивиыли, Ида-Вирумаа
Микрорайон Пёэрисе, Мустамяэ, Таллинн
Radisson RED Hotel, Вуорикату, 24, Хельсинки, Финляндия
Опорные стены и навес для велосипедов Гимназии Раэ, Арукюла-теэ, 22, Юри, волость Раэ, Харьюмаа
Девелоперский проект Rannakalda, Ламми, 8, Хааберсти, Таллинн
Виадук Рийа, Рийа-мнт, Тартуская окружная дорога, Тарту
Парк ветряков Саарде, волость Саарде, Пярнумаа
Многоквартирные дома Уус-Веэренни, этап V, Веэренни, 36b и Пилле, 11, Кесклинн, Таллинн
Резиденции Volta, Уус-Вольта, 12 и Моотори, 7, Пыхья-Таллинн, Таллинн