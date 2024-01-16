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БОГАТАЯ ПАЛИТРА ⟩ В конкурсе «Бетонное строение 2023 года» участвует 22 здания и сооружения

rus.postimees.ee
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Фото: Erakogu

На организованный Союзом бетона Эстонии и Эстонским союзом производителей строительных материалов конкурс «Бетонное строение 2023 года» представлено 22 строения.

«Палитра участников конкурса богата как с точки зрения целей, способов технического осуществления, так и с географической точки зрения», - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. «На этот раз в конкурсе бетонных строений принимает участие четыре новых школьных здания», - дополнил он.

По словам Имре Леэтма бетон демонстрирует свои широкие возможности в жилищном строительстве – в конкурсе принимает участие семь жилых районов с многоквартирными домами, кроме того возможности как литого бетона, так и произведенных в заводских условиях бетонных элементов используются в четырех очень разных бетонных индивидуальных домах.

На титул лучшего бетонного строения 2023 года претендуют

Офисное здание Tammsaare 56, Парк Тонди, Таммсааре-теэ, 56, Кристийне, Таллинн

Офисное здание Tammsaare 56.
Офисное здание Tammsaare 56. Фото: Союз бетона

Индивидуальный жилой дом Нурменуку, 4, волость Кийли, Харьюмаа

Индивидуальный жилой дом Нурменуку, 4.
Индивидуальный жилой дом Нурменуку, 4. Фото: Союз бетона

Индивидуальный жилой дом в Пирита, Таллинн

Индивидуальный жилой дом в Пирита.
Индивидуальный жилой дом в Пирита. Фото: Союз бетона

Индивидуальный жилой дом, Пурье 3a, Пирита, Таллинн

Индивидуальный жилой дом, Пурье 3a, Пирита.
Индивидуальный жилой дом, Пурье 3a, Пирита. Фото: Союз бетона

Индивидуальный жилой дом Пюю,1b, Кристийне, Таллинн

Индивидуальный жилой дом в Кристийне.
Индивидуальный жилой дом в Кристийне. Фото: Союз бетона

Факельная башня стадиона «Калев», Стаадиони, 3, Кесклинн, Таллинн

Факельная башня стадиона «Калев».
Факельная башня стадиона «Калев». Фото: Союз бетона

Здание Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, Виру, 23, Кивиыли, Ида-Вирумаа

Здание Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны в Кивиыли.
Здание Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны в Кивиыли. Фото: Союз бетона

Жилые дома Лахекалда, Паэкалда, 23/1 и 23/2, Ласнамяэ, Таллинн

Жилые дома Лахекалда.
Жилые дома Лахекалда. Фото: Союз бетона

Мустамяэская школа по интересам, Вильде-теэ, 54, Таллинн

Мустамяэская школа по интересам.
Мустамяэская школа по интересам. Фото: Союз бетона

Мустамяэская государственная гимназия, Акадеэмия-теэ, 25, Таллинн

Мустамяэская государственная гимназия.
Мустамяэская государственная гимназия. Фото: Союз бетона

Нарвская гимназия, Пушкинa, 31, Нарва

Нарвская гимназия.
Нарвская гимназия. Фото: Союз бетона

Жилые и бизнес-здания Весиленнуки в квартале Ноблесснера, Пыхья-Таллинн, Таллинн

Жилые и бизнес-здания Весиленнуки в квартале Ноблесснера.
Жилые и бизнес-здания Весиленнуки в квартале Ноблесснера. Фото: Союз бетона

Дом на Ластекоду, 31/Одра, 6, Кесклинн, Таллинн

Дом на Ластекоду, 31/Одра, 6.
Дом на Ластекоду, 31/Одра, 6. Фото: Союз бетона

Декоративный элемент - «Печать», фасад здания на Виру, 23, Кивиыли, Ида-Вирумаа

«Печать».
«Печать». Фото: Союз бетона

Микрорайон Пёэрисе, Мустамяэ, Таллинн

Микрорайон Пёэрисе.
Микрорайон Пёэрисе. Фото: Союз бетона

Radisson RED Hotel, Вуорикату, 24, Хельсинки, Финляндия

Radisson RED Hotel.
Radisson RED Hotel. Фото: Союз бетона

Опорные стены и навес для велосипедов Гимназии Раэ, Арукюла-теэ, 22, Юри, волость Раэ, Харьюмаа

Опорные стены и навес для велосипедов Гимназии Раэ.
Опорные стены и навес для велосипедов Гимназии Раэ. Фото: Союз бетона

Девелоперский проект Rannakalda, Ламми, 8, Хааберсти, Таллинн

Девелоперский проект Rannakalda.
Девелоперский проект Rannakalda. Фото: Союз бетона

Виадук Рийа, Рийа-мнт, Тартуская окружная дорога, Тарту

Виадук Рийа.
Виадук Рийа. Фото: Союз бетона

Парк ветряков Саарде, волость Саарде, Пярнумаа

Парк ветряков Саарде.
Парк ветряков Саарде. Фото: Союз бетона

Многоквартирные дома Уус-Веэренни, этап V, Веэренни, 36b и Пилле, 11, Кесклинн, Таллинн

Многоквартирные дома Уус-Веэренни.
Многоквартирные дома Уус-Веэренни. Фото: Союз бетона

Резиденции Volta, Уус-Вольта, 12 и Моотори, 7, Пыхья-Таллинн, Таллинн

Резиденции Volta.
Резиденции Volta. Фото: Союз бетона
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