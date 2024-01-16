Каллас в интервью The Times: Россия начнет угрожать границам НАТО в ближайшие три года

«По оценкам нашей разведки, это займет от трех до пяти лет, и это во многом зависит от того, как мы сохраним наше единство и нашу позицию в отношении Украины», — сказала Каллас в интервью The Times.

Она сослалась на отчет Департамента внешней разведки Эстонии, в котором утверждается, что Россия рассматривает балтийские страны как «наиболее уязвимую часть» блока и может предпринять враждебные действия в их отношении. «С точки зрения стран Балтии, у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе», — сказала Каллас.

В связи с этим она призвала НАТО принять стратегию сдерживания» России в стиле холодной войны. Среди возможных проблем, с которым в этом отношении может столкнуться Североатлантический альянс, премьер Эстонии назвала нехватку вооружений и сложность быстрого развертывания большого количества войск на линии фронта.

Также Каллас потребовала от западных стран удвоить военную помощь Украине, чтобы нанести решающий удар России, который отбросит ее территориальные амбиции назад. «Народ Эстонии поддерживает Украину до победы. Это очень важно для всех нас», — подчеркнула Каллас.