Фото и видео ⟩ В Табивере на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

ДТП произошло около 9:00 в Табивере на шоссе, которое ведет из Тарту в Йыгева. Четверть часа спустя на месте происшествия работали спасатели, также прибыла скорая помощь.

Согласно первоначальным данным, водитель Volkswagen, выезжавший с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю Ford. Последний ехал по главной дороге со стороны Йыгева в направлении Тарту. Произошло столкновение, после которого медики отвезли с места происшествия в больницу находившегося в одной из машин ребенка. Всего в автомобилях было три человека, двоим госпитализация не понадобилась.