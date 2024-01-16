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Фото и видео ⟩ В Табивере на скользкой дороге столкнулись два автомобиля

Rus.Postimees
Обновлено 16 января 2024, 10:31
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Сегодняшним заснеженным утром в Табивере в Тартумаа столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет.

ДТП произошло около 9:00 в Табивере на шоссе, которое ведет из Тарту в Йыгева. Четверть часа спустя на месте происшествия работали спасатели, также прибыла скорая помощь.

Согласно первоначальным данным, водитель Volkswagen, выезжавший с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю Ford. Последний ехал по главной дороге со стороны Йыгева в направлении Тарту. Произошло столкновение, после которого медики отвезли с места происшествия в больницу находившегося в одной из машин ребенка. Всего в автомобилях было три человека, двоим госпитализация не понадобилась.

На месте аварии одна полоса закрыта, полиция направляет участников дорожного движения. Дорога очень скользкая. Полиция просит всех быть осторожными, снижать скорость и соблюдать дистанцию.

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