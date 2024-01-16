Налоговики направят жителям Эстонии важное напоминание

Руководитель подразделения налогового аудита MTA Эркки Паулюс напоминает, что MTA может задним числом сроком до трёх лет требовать исправления декларации или по решению назначать уплату налога. Например, срок подачи декларации о доходах физического лица за 2022 год был 2 мая 2023 года, поэтому сумма налога к уплате может быть назначена до 2 мая 2026 года. Если налогоплательщик сознательно уклонялся от уплаты налогов, то вышеизложенное действует до пяти лет – таким образом, неуплаченный налог за 2022 год можно взыскать с частного лица до 2 мая 2028 года.

«Мы постоянно следим за налоговым поведением частных лиц и осуществляем за этим регулярный надзор. Проверка человека может осуществляться как на основании индивидуальных рисков, так и на основании полученных нами сведений. В случае нарушения данные в декларации должны быть исправлены, а все налоги уплачены», - добавил он.