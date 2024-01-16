Налоговики направят жителям Эстонии важное напоминание

Скоро наступит долгожданная пора декларирования доходов за прошлый год, но прежде Налогово-таможенный департамент (MTA) рассылает напоминания тем, у кого в декларации о доходах за 2022 год не отражен доход от продажи недвижимого имущества или от продажи леса и лесоматериалов.
Руководитель подразделения налогового аудита MTA Эркки Паулюс напоминает, что MTA может задним числом сроком до трёх лет требовать исправления декларации или по решению назначать уплату налога. Например, срок подачи декларации о доходах физического лица за 2022 год был 2 мая 2023 года, поэтому сумма налога к уплате может быть назначена до 2 мая 2026 года. Если налогоплательщик сознательно уклонялся от уплаты налогов, то вышеизложенное действует до пяти лет – таким образом, неуплаченный налог за 2022 год можно взыскать с частного лица до 2 мая 2028 года.
«Мы постоянно следим за налоговым поведением частных лиц и осуществляем за этим регулярный надзор. Проверка человека может осуществляться как на основании индивидуальных рисков, так и на основании полученных нами сведений. В случае нарушения данные в декларации должны быть исправлены, а все налоги уплачены», - добавил он.
При продаже недвижимости декларируется и уплачивается подоходный налог только с выгоды, причём как при продаже, так и при обмене недвижимого имущества. Обычно соответствующая таблица в декларации о доходах предварительно заполнена данными Земельного департамента, но человек обязан убедиться, что предварительно заполненные данные верны. При необходимости следует дополнить данные и указать стоимость приобретения и связанные с продажей расходы. Если речь идет о недвижимости, на продажу которой распространяется освобождение от налогообложения (например, освобождение от продажи места жительства), то декларировать сделку не нужно.
В 2022 году было предварительно заполнено более 1600 сделок с недвижимостью, из которых аудиторы Налогово-таможенного департамента Эстонии поставили под сомнение около 500 деклараций, заметив, что данные не совпадают или декларация вообще не подана.
MTA также отправляет напоминание владельцам лесов – физическим лицам, которые, согласно данным лесохозяйственных извещений, в 2022 году продали право на вырубку растущего леса и срубленный лесоматериал, но не подали декларацию о доходах или вообще не задекларировали выгоду от отчуждения права на вырубку леса или срубленного лесоматериала или задекларировали сделку неверно.
В среде э-услуг Налогово-таможенного департамента можно задним числом исправить декларации сроком до трёх лет, для этого необходимо сначала отправить заявление о желании декларировать на адрес э-почты eraklient@emta.ee, после чего декларацию для дополнения откроют клиенту.