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«Хочу скорее об этом забыть»: многодетной семье собрали деньги на покупку нового автобуса вместо уничтоженного в пожаре

Андрес Тохвер
, журналист
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Тушение микроавтобуса Renault, 7 января.
Тушение микроавтобуса Renault, 7 января. Фото: Erakogu

Пеэп Ялакас, живущий в деревне Куксема, около полудня 7 января прогрел свой микроавтобус Renault с помощью обогревателя и собрался поехать по магазинам. Внезапно автобус загорелся. К счастью, его удалось оттолкнуть достаточно далеко от дома, но для семьи этот случай обернулся большим горем: как, живя в деревне, добираться на работу, отвозить детей в школу и детский сад, если у тебя нет автомобиля?

У Ялакаса шестеро детей в возрасте пяти, семи, девяти, шестнадцати, девятнадцати и двадцати двух лет. Двое старших детей уже живут своей жизнью, но младших нужно возить в детский сад и в школу.

В то роковое воскресенье семейный микроавтобус Renault был припаркован перед домом. Из-за сильного мороза Ялакас использовал обогреватель, чтобы прогреть двигатель микроавтобуса. Это и привело к пожару. «Я не видел огня, но вентиляция дома втягивала дым. На это среагировал детектор дыма Nublu», - сказал Ялакас.

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