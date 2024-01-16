«Хочу скорее об этом забыть»: многодетной семье собрали деньги на покупку нового автобуса вместо уничтоженного в пожаре

Пеэп Ялакас, живущий в деревне Куксема, около полудня 7 января прогрел свой микроавтобус Renault с помощью обогревателя и собрался поехать по магазинам. Внезапно автобус загорелся. К счастью, его удалось оттолкнуть достаточно далеко от дома, но для семьи этот случай обернулся большим горем: как, живя в деревне, добираться на работу, отвозить детей в школу и детский сад, если у тебя нет автомобиля?
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У Ялакаса шестеро детей в возрасте пяти, семи, девяти, шестнадцати, девятнадцати и двадцати двух лет. Двое старших детей уже живут своей жизнью, но младших нужно возить в детский сад и в школу.