«Хочу скорее об этом забыть»: многодетной семье собрали деньги на покупку нового автобуса вместо уничтоженного в пожаре

Пеэп Ялакас, живущий в деревне Куксема, около полудня 7 января прогрел свой микроавтобус Renault с помощью обогревателя и собрался поехать по магазинам. Внезапно автобус загорелся. К счастью, его удалось оттолкнуть достаточно далеко от дома, но для семьи этот случай обернулся большим горем: как, живя в деревне, добираться на работу, отвозить детей в школу и детский сад, если у тебя нет автомобиля?