«Хочу скорее об этом забыть»: многодетной семье собрали деньги на покупку нового автобуса взамен уничтоженного в пожаре

Пеэп Ялакас, живущий в деревне Куксема, около полудня 7 января прогрел свой микроавтобус Renault с помощью обогревателя, чтобы скорее завести его для поездки по магазинам. Внезапно автобус загорелся. К счастью, его удалось оттолкнуть достаточно далеко от дома, но для семьи этот случай обернулся большим горем: как же живя в деревне добираться на работу, отвозить детей в школу и детский сад, если у тебя нет автомобиля?