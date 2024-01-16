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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Плохая новость для Украины: Россия в состоянии сама собирать дроны иранского образца

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • В районе Лимана оказывается самое сильное давление на украинские силы за весь военный период
  • Сегодня ночью в российском Воронеже гремели взрывы
  • Израиль фактически завершил активную наземную операцию в северной части сектора Газа

Россия пока не в состоянии производить самостоятельно детали для дронов, и большая часть деталей для их производства пока что импортируется из других стран, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Зеленский отправился на Давосский экономический форум, где запланировано его выступление. На встрече Зеленского с президентом Швейцарии Виолой Амхерд накануне форума последняя заявила, что ее страна готова провести глобальный саммит по мирным вопросам после окончания российской агрессии. Это полностью соответствует внешнеполитическому профилю Швейцарии. Швейцария также объявила о новом пакете помощи Украине на 1,6 млрд евро на 2025-2028 годы, который, по сути, предназначен для устранения последствий нанесенного войной ущерба.

Потеря самолета А-50 - серьезный удар для России

Никакой четкой и достоверной информации об обстоятельствах крушения российского самолета разведки и связи А-50 и штабного самолета Ил-22, подбитых в районе Азовского моря позавчера вечером, не поступало. Вчера в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что оба российских самолета были сбиты по ошибке силами российской же ПВО. На данный момент это выглядит как информационная операция, поскольку глупая ошибка кажется российским лидерам более терпимой версией, чем признание способности Украины уничтожать российские цели в воздухе очень далеко от линии фронта.

Сейчас можно считать достоверной информацию о том, что второй подбитый самолет, Ил-22, действительно смог приземлиться, но исходя из опубликованных фотографий, можно с уверенностью утверждать, что эта машина больше никогда не полетит. В целом понятно, что украинские силы ПВО сбили эти самолеты, однако пока остается неясным, с помощью какого именно оружия была осуществлена эта атака. Похоже, обстоятельства атаки также пока не ясны и для России.

Глава военной разведки Украины заявил, что Россия располагает в общей сложности восемью самолетами А-50 типа AWACS, что способны выполнять боевые задачи. Также циркулирует информация, что их на самом деле несколько меньше и что после последней украинской атаки способными летать остаются только четыре машины.

В ближайшие годы, безусловно, России не удастся построить и укомплектовать новые такие самолеты, в результате чего, в частности, пострадают возможности России осуществлять воздушные операции. Также известно, что у России остается около десятка «летающих» командных пунктов. В целом, стратегическое сдерживание России в глобальном масштабе также сокращается.

Военная разведка Украины сообщила, что России удалось начать сборку иранских беспилотников «Шахед» на ее собственной территории. Всего в месяц Россия может производить от 300 до 350 дронов. По данным украинской военной разведки, дроны будут задействоваться немедленно, при этом запасных частей на складах нет. Россия пока не в состоянии производить детали для дронов самостоятельно, и большая часть деталей импортируется из других стран.

Сегодня ночью в российском Воронеже прозвучали взрывы. Местные власти заявили об атаке украинских дронов на город, а также ввели чрезвычайное положение. Последнее, возможно, было сделано для того, чтобы ограничить возможность отправки в социальные сети фотографий на тему происходящего в городе.

Интенсивность российских атак усилилась

На фронтах активность российской армии возросла до уровня, который можно было наблюдать в декабре прошлого года.

На направлении Сватово и Северодонецка российские части действовали более пассивно в наступлении в районе Купянска, чем это было раньше. Однако очень крупное наступление российской армии было предпринято южнее, в направлении Лимана и села Белогоровка. О ходе действий российских подразделений точных сообщений пока нет, но можно сказать, что такого серьезного давления на украинские силы именно в этом регионе еще никогда не было.

В районе Бахмута российская армия пытается начать наступление, интенсивность атак возросла, но явного успеха россиянам это не принесло.

В окрестностях Донецка интенсивность атак российской армии оставалась высокой как в районе Авдеевки, так и в районе Марьинки, но эти атаки не принесли заметных результатов.

На Южном фронте российские части предприняли ряд попыток наступления в районе Токмака. На фронте там серьезных изменений нет. На восточном берегу Днепра активность российских войск снизилась и, очевидно, россиянами ожидаются новые резервы для продолжения наступления.

Газа

Израильская армия фактически завершила активную наземную операцию в северной части сектора Газа и начала вывод части войск. Зачистки в этом районе определенно еще продолжаются, и, возможно, где-то скрываются отдельные группы боевиков. Серьезного сопротивления там уже несколько недель не наблюдается, хотя ХАМАС пытается протолкнуть в СМИ информацию об активной деятельности своих боевиков. Для «Хезболлы» любое окно возможностей для начала крупного нападения на Израиль закрылось раз и навсегда.

В Красном море хуситы поразили ракетой принадлежащее США грузовое судно. На данный момент можно сказать, что хуситы не отказались от атак на гражданские суда на международных морских путях после силовых операций сил США и Великобритании. Посмотрим, отреагируют ли теперь на это США и Великобритания, и если да, то как именно.

По данным американцев, Иран атаковал баллистическими ракетами позиции антииранских террористических группировок в районе города Эрбиль на севере Ирака (в Курдистане). Консульство США и жилые дома расположены в непосредственной близости от района атаки. Первоначальные сообщения о результатах атаки пока еще не очень точны. Официальные лица США заявили, что ни один американский объект не пострадал. Совершенно очевидно, что сдерживание США против Ирана в настоящее время по сути не работает, а значит, угроза иранских атак на американские объекты в регионе сохранится и в будущем.

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