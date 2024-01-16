ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Плохая новость для Украины: Россия в состоянии сама собирать дроны иранского образца

Глава военной разведки Украины заявил, что Россия располагает в общей сложности восемью самолетами А-50 типа AWACS, что способны выполнять боевые задачи. Также циркулирует информация, что их на самом деле несколько меньше и что после последней украинской атаки способными летать остаются только четыре машины.
В ближайшие годы, безусловно, России не удастся построить и укомплектовать новые такие самолеты, в результате чего, в частности, пострадают возможности России осуществлять воздушные операции. Также известно, что у России остается около десятка «летающих» командных пунктов. В целом, стратегическое сдерживание России в глобальном масштабе также сокращается.
Военная разведка Украины сообщила, что России удалось начать сборку иранских беспилотников «Шахед» на ее собственной территории. Всего в месяц Россия может производить от 300 до 350 дронов. По данным украинской военной разведки, дроны будут задействоваться немедленно, при этом запасных частей на складах нет. Россия пока не в состоянии производить детали для дронов самостоятельно, и большая часть деталей импортируется из других стран.
Сегодня ночью в российском Воронеже прозвучали взрывы. Местные власти заявили об атаке украинских дронов на город, а также ввели чрезвычайное положение. Последнее, возможно, было сделано для того, чтобы ограничить возможность отправки в социальные сети фотографий на тему происходящего в городе.
Интенсивность российских атак усилилась
На фронтах активность российской армии возросла до уровня, который можно было наблюдать в декабре прошлого года.