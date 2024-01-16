ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Плохая новость для Украины: Россия в состоянии сама собирать дроны иранского образца

Президент Зеленский отправился на Давосский экономический форум, где запланировано его выступление. На встрече Зеленского с президентом Швейцарии Виолой Амхерд накануне форума последняя заявила, что ее страна готова провести глобальный саммит по мирным вопросам после окончания российской агрессии. Это полностью соответствует внешнеполитическому профилю Швейцарии. Швейцария также объявила о новом пакете помощи Украине на 1,6 млрд евро на 2025-2028 годы, который, по сути, предназначен для устранения последствий нанесенного войной ущерба.

Потеря самолета А-50 - серьезный удар для России

Никакой четкой и достоверной информации об обстоятельствах крушения российского самолета разведки и связи А-50 и штабного самолета Ил-22, подбитых в районе Азовского моря позавчера вечером, не поступало. Вчера в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что оба российских самолета были сбиты по ошибке силами российской же ПВО. На данный момент это выглядит как информационная операция, поскольку глупая ошибка кажется российским лидерам более терпимой версией, чем признание способности Украины уничтожать российские цели в воздухе очень далеко от линии фронта.