Что Селевко нужно для золота?

В короткой программе в среду Селевко набрал на шесть с половиной очков больше, чем раньше - 90,05. Еще на восемь очков больше он набрал в произвольной программе - 166,94. В общей сложности он набрал 256,99 балла и улучшил свой результат на 18,57 баллов, поскольку высокие оценки получал и на других соревнованиях.