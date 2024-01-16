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Что Селевко нужно для золота?

Вилле Арике
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Эмоции Александра Селевко, завоевавшего серебряную медаль на чемпионате Европы, бесценны.
Эмоции Александра Селевко, завоевавшего серебряную медаль на чемпионате Европы, бесценны. Фото: Tairo Lutter

Эстонский фигурист Александр Селевко, завоевавший серебряную медаль в личном зачете среди мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе, установил личные рекорды и резко продвинулся вперед. Но аппетит приходит во время еды, поэтому сразу возникает вопрос: что нужно сделать Селевко для следующего шага?

В короткой программе в среду Селевко набрал на шесть с половиной очков больше, чем раньше - 90,05. Еще на восемь очков больше он набрал в произвольной программе - 166,94. В общей сложности он набрал 256,99 балла и улучшил свой результат на 18,57 баллов, поскольку высокие оценки получал и на других соревнованиях.

Золото завоевал действующий чемпион Адам Сяо Хим Фа из Франции, который, предчувствуя победу, в конце произвольной программы выполнил запрещенное сальто назад, что означало минус два балла. Несмотря на это, он опередил Селевко на 19,18 балла. Бронзу с 250,87 балла завоевал итальянец Маттео Риццо, занявший второе место в произвольной программе; но он отставал от Селевко почти на десять очков.

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