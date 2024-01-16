Что Селевко нужно для золота?

Эстонский фигурист Александр Селевко, завоевавший серебряную медаль в личном зачете среди мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе, установил личные рекорды и резко продвинулся вперед. Но аппетит приходит во время еды, поэтому сразу возникает вопрос: что нужно сделать Селевко для следующего шага?
В короткой программе в среду Селевко набрал на шесть с половиной очков больше, чем раньше - 90,05. Еще на восемь очков больше он набрал в произвольной программе - 166,94. В общей сложности он набрал 256,99 балла и улучшил свой результат на 18,57 баллов, поскольку высокие оценки получал и на других соревнованиях.