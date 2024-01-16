Вырклаэв: государству имеет смысл брать кредиты на инвестиции, а не на текущие расходы

И хотя долговое бремя Эстонии по-прежнему остается одним из самых небольших в Европе и значительно ниже 60 процентов от ВВП страны, по словам министра финансов Марта Вырклаэва, мы должны и дальше прилагать усилия, чтобы упорядочить государственные финансы.

«Европейская комиссия будет вмешиваться более решительно в дела тех стран, чей уровень долга превышает 60 процентов от ВВП. Мы довольно далеки от этого предела, но нам все еще необходимо критически пересмотреть соотношение затрат и поступлений», - подчеркивает Вырклаэв.

Кроме того, продолжает он, бюджетные правила предусматривают максимальный дефицит бюджета, который в этом году чуть ниже разрешенного трехпроцентного лимита, то есть, 2,9 процента.

«Это означает, что наши затраты слишком высоки, и дефицит бюджета необходимо контролировать и сокращать, чтобы наша долговая нагрузка не росла быстро», - поясняет министр финансов.

По словам Марта Вырклаэва, согласно последнему прогнозу Банка Эстонии, дефицит бюджета к 2025 году достигнет уровня в 4,5 процента.

«Если мы ничего не предпримем с расходами и доходами госбюджета, то уже в следующем году у нас возникнет проблема с соблюдением бюджетных правил», - констатирует он.

В то же время ужесточение бюджетной политики не должно препятствовать необходимым инвестициям, поскольку они являются предпосылкой для перехода к «зеленому» и цифровому развитию и повышению производительности.

С этой точки зрения также желательно ускорить распределение и освоение субсидий ЕС, включая Фонд восстановления и устойчивости.

Министр финансов указывает, что государству имеет смысл брать кредиты для осуществления инвестиций, а не на покрытие текущих расходов.

«В этом году мы возьмем взаймы почти два миллиарда евро для покрытия дефицита госбюджета. Кроме того, в госбюджете предусмотрены инвестиции и инвестиционные субсидии на сумму 1,9 млрд евро, которые необходимо направить в экономику максимально быстро и эффективно», - дополняет картину Вырклаэв.