ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ⟩ Десять оправданий, почему жители Эстонии не устанавливают охранную систему

Оправдание 1: у меня нечего красть

Это одно из самых распространенных оправданий. Велика вероятность, что вор не знает, есть ли у вас дома что-то ценное. Кроме того, вещь, не представляющая ценности для членов семьи, в глазах вора может быть весьма ценной.

Внимание злоумышленников привлекают не только выдающиеся дома. Даже самый обычный видавший виды деревянный дом может заинтересовать вора.

Также результаты исследований показывают, что эмоциональный ущерб, нанесенный в результате кражи со взломом, даже больше материального. Это страх, который вы будете испытывать, после того как у вас дома побывают незваные гости. К тому же, несомненно, будет грустно, если пропадут фотоальбом, жесткий диск со всеми фотографиями или какая-либо памятная вещь, которую не купишь в магазине.

Оправдание 2: у меня злая собака

Хотя некоторые крупные собаки, такие как доберман или ротвейлер, могут немного испугать вора, на это не стоит надеяться. Есть взломщики, которые нацелены именно на дома с собаками, поскольку они предполагают, что хозяева этих домов не установили охранную систему и полагаются на собаку. Собака - это все же в первую очередь член семьи, а не домашняя охрана.

Воры могут усыпить собаку, и помимо материального ущерба, вред будет причинен и вашему верному другу.

Оправдание 3: у нас соседский дозор