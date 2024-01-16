КаПо задержала профессора ТУ, подозревающегося в шпионаже в пользу России

«Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, - заявила генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор».

«Поскольку прокуратура считает, что находящийся на свободе мужчина может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», - сказала государственный прокурор Трийну Олев.

Поскольку сейчас проводятся производственные действия по проверке подозрений и установлению истины, раскрывать подробности расследования на данном этапе не представляется возможным.

Тартуский университет прекратил сотрудничество с Морозовым

Руководитель Института политических исследований им. Юхана Шютте Кристийна Тыниссон подтвердила , что Тартуский университет прекратил сотрудничество с Морозовым.

«Подтверждаем, что у нас не было оснований для претензий к предыдущей работе Вячеслава Морозова, но в свете новых знаний важно рассмотреть его предыдущую деятельность более критически. Я готова ответить на любые вопросы», - сказала Тынниссон.

Согласно данным Эстонской научной информационной системы ETIS, до 2010 года Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а с 2011 года стал преподавать в Тартуском университете.

С 2016 по 2023 год он занимал в должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - профессора международной политической теории.