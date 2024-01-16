Фото ⟩ Автомобиль вылетел со скользкой дороги и перевернулся на крышу

Сегодня в 9:36 случайный прохожий сообщил, что на 90-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Нурмси автомобиль угодил в кювет и перевернулся на крышу.
На место происшествия поспешили спасатели и скорая помощь, но, согласно первоначальным данным, в машине и возле нее никого не было. По этой причине полицейский патруль было решено не отправлять туда.
Фотограф Järva Teataja также не видел людей возле перевернувшегося на крышу автомобиля, и сложно оценить, когда произошло ДТП. Речь идет о машине Fiat Doblo.