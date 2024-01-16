Редкий случай ⟩ Девелоперский проект, начатый во время кризиса поставок, завершен досрочно

Предприятие по развитию жилой недвижимости Arco Vara благодаря своему дочернему предприятию Arco Tarc, которое занимается генподрядом строительных работ, несмотря на нестабильную рыночную ситуацию досрочно завершило девелоперский проект Rannakalda, который является частью квартала Kodulahe.
По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, первым объектом Arco Tarc стал требующий большой работы проект по развитию жилой недвижимости Rannakalda, с которым созданная два года назад команда прекрасно справилась, несмотря на меняющуюся рыночную ситуацию.
«Новой команде было поручено построить более 100 квартир в отличном регионе с логистической точки зрения, но в то же время в непростом с точки зрения строительства, поскольку возведение домов на морском берегу всегда сложнее», - сказал Нийнемяэ.
Предприятие Arco Tarc начало строительные работы по проекту Rannakalda в квартале Kodulahe по адресу Ламми, 8 в феврале 2022 года, а этот этап развития, завершение которого изначально было запланировано на первый квартал этого года, был сдан досрочно уже в конце 2023 года.
«Сдача объекта раньше срока – необычное явление в строительстве – поэтому можно сказать, что, несмотря на достаточно сложные обстоятельства, строительная компания действительно очень хорошо справилась с проектом», - сказал руководитель Arco Vara.
По словам руководителя Arco Tarc Лаури Мяннисте, в ходе реализации данного проекта, помимо особенностей в сфере строительства, пришлось столкнуться и с экономическими факторами. «Когда мы планировали строительство Rannakalda, времена были очень нестабильными. Доступность стройматериалов резко сократилась, а цены стремительно выросли, в первые же месяцы реализации проекта в Украине разразилась война. Все эти возникшие риски пришлось принять во внимание, и с их учетом данные работы были реализованы», - прокомментировал ход строительства Мяннисте.
Он отметил, что контроль над расходами помогли сохранить договоры и прозрачные соглашения с поставщиками материалов. Однако самым большим фактором успеха проекта Мяннисте считает совместные усилия и синергию членов команды предприятия.