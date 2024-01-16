Редкий случай ⟩ Девелоперский проект, начатый во время кризиса поставок, завершен досрочно

По словам руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, первым объектом Arco Tarc стал требующий большой работы проект по развитию жилой недвижимости Rannakalda, с которым созданная два года назад команда прекрасно справилась, несмотря на меняющуюся рыночную ситуацию.

«Новой команде было поручено построить более 100 квартир в отличном регионе с логистической точки зрения, но в то же время в непростом с точки зрения строительства, поскольку возведение домов на морском берегу всегда сложнее», - сказал Нийнемяэ.

Предприятие Arco Tarc начало строительные работы по проекту Rannakalda в квартале Kodulahe по адресу Ламми, 8 в феврале 2022 года, а этот этап развития, завершение которого изначально было запланировано на первый квартал этого года, был сдан досрочно уже в конце 2023 года.

Девелоперский проект Rannakalda. Фото: Arco Vara

«Сдача объекта раньше срока – необычное явление в строительстве – поэтому можно сказать, что, несмотря на достаточно сложные обстоятельства, строительная компания действительно очень хорошо справилась с проектом», - сказал руководитель Arco Vara.

По словам руководителя Arco Tarc Лаури Мяннисте, в ходе реализации данного проекта, помимо особенностей в сфере строительства, пришлось столкнуться и с экономическими факторами. «Когда мы планировали строительство Rannakalda, времена были очень нестабильными. Доступность стройматериалов резко сократилась, а цены стремительно выросли, в первые же месяцы реализации проекта в Украине разразилась война. Все эти возникшие риски пришлось принять во внимание, и с их учетом данные работы были реализованы», - прокомментировал ход строительства Мяннисте.

Он отметил, что контроль над расходами помогли сохранить договоры и прозрачные соглашения с поставщиками материалов. Однако самым большим фактором успеха проекта Мяннисте считает совместные усилия и синергию членов команды предприятия.

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