ОЧЕРЕДИ БУДУТ ДЛИННЕЕ ⟩ Таллиннский аэропорт начинает обновление оборудования для досмотра

Работы, которые продолжатся до начала апреля, могут привести к тому, что очереди на контрольных пунктах будут длиннее, чем обычно, поэтому пассажиров просят прибывать в аэропорт за два часа до вылета.

По словам главы отдела безопасности аэропорта Тарви Пихлакаса, ремонтные работы будут разделены на два этапа.

«Сначала будут заменены два из пяти устройств досмотра, а до середины февраля пассажиров будут обслуживать три оставшихся устройства. С 19 февраля начнут работать два устройства нового поколения, но затем мы закроем три старые устройства досмотра, чтобы заменить их. Ожидается, что замена оборудования будет завершена в апреле, когда мы сможем начать работу с пятью новыми устройствами», - сказал Пихлакас.

По его словам, работы будут проводиться как можно быстрее, чтобы восстановить нормальную работу аэропорта до начала пикового летнего сезона путешествий.

Во время строительных работ нельзя будет приобрести или воспользоваться услугами аэропорта по ускоренному прохождению контроля и экспресс-досмотра.

Приостановка этой услуги связана с обеспечением беспрепятственного потока пассажиров, поэтому особенно важно прибыть в аэропорт заблаговременно, за два часа до вылета.