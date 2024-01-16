Шпионаж в пользу РФ? ⟩ Кто такой взятый под стражу профессор Морозов

Полиция безопасности (КаПо) взяла под стражу профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, которого подозревают в антигосударственной деятельности - шпионаже в пользу России. Кто такой Вячеслав Морозов, чем он известен?
Вячеслав Морозов – политолог, кандидат исторических наук, хорошо известен в научных и российских оппозиционных кругах.
Принимал активное участие в многочисленных дискуссиях в СМИ, посвященных нынешней ситуации в России и войне в Украине. Однако с 2023 года стал гораздо реже, чем раньше фигурировать в медиа.
Его основные исследовательские интересы – постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.
Образование получил в Санкт-Петербургском государственном университете и Лимерикском университете в Ирландии.
У 51-летнего Морозова российское гражданство.
Бывший доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Бывший директор программы международных отношений, политологии и прав человека Смольного колледжа СПбГУ.
В 2006–2009 годах Морозов работал преподавателем российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге.
С 2007 года – приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета.
С 2010 года сотрудничал с Тартуским университетом. До последнего времени занимал должность профессора политологии Института Шютте.
Ранее Вячеслав Морозов числился в ТУ профессором исследований Европейского союза и России.
После того, как прокуратура предъявила Морозову подозрения, университетское руководство заявило, что трудовые отношения с Морозовым уже прекращены.
Морозов был не слишком активен в соцсетях, его посты в Facebook в основном были посвящены научным публикациям и жизни Тартуского университета. Последний пост был опубликован в середине декабря прошлого года.
Вячеслав Морозов является автором многочисленных научных статей и книг, в их числе «Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества» и «Выйти из тупика истории: парадоксы европейской демократической революции. Россия в глобальной политике».
Комментарий Полиции безопасности
«Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, - заявила генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор».
«Поскольку прокуратура считает, что находящийся на свободе мужчина может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», - сказала государственный прокурор Трийну Олев.