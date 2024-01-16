Шпионаж в пользу РФ? ⟩ Кто такой взятый под стражу профессор Морозов

Вячеслав Морозов является автором многочисленных научных статей и книг, в их числе «Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества» и «Выйти из тупика истории: парадоксы европейской демократической революции. Россия в глобальной политике».

Комментарий Полиции безопасности

«Интерес разведки страны-агрессора к Эстонии по-прежнему остается высоким, - заявила генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон. - Нынешнее дело является дополнением к более чем двадцати предыдущим и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научный сектор».

«Поскольку прокуратура считает, что находящийся на свободе мужчина может скрыться от уголовного преследования или продолжить совершать преступления, прокуратура обратилась в суд с просьбой о его заключении под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», - сказала государственный прокурор Трийну Олев.