Осиновский: во избежание забастовки учителей легко можно найти десять миллионов евро

«Сумма настолько мала, что ее можно найти моментально, было бы только желание», – заявил Осиновский в эфире передачи Terevisioon, комментируя разногласия в правительстве относительно повышения зарплат учителей.

Поскольку за два-три дня заключить долгосрочное соглашение о зарплате нереально, но забастовки учителей можно было бы избежать, чтобы образование не прерывалось, в знак доброй воли правительство могло бы найти дополнительные деньги на текущий год, считает Осиновский, который сделал такое предложение в понедельник в совете коалиции.

«По большому счету сумма настолько незначительна, что даже не нужно сильно обременять министров», – отметил Осиновский.

По словам Осиновского, он также предложил несколько источников, откуда сразу же можно было бы получить деньги, не уточнив, какие именно это источники: «Предотвратить забастовку относительно легко, и я надеюсь, что мы все же достигнем этого соглашения».