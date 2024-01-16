С конца марта снова откроется авиасообщение между Тарту и Хельсинки

Между аэропортами Тарту и Хельсинки будет осуществляться 12 авиарейсов в неделю. Вылеты из Тарту - утром, в 6:00 и после обеда, в 15:00. Вылеты из Хельсинки в Тарту - в 13:50 и 23:55.

Посмотреть точное расписание авиарейсов и купить билеты можно на сайте Finnair. Согласно текущему тарифному плану, билет эконом-класса на 31 марта из Тарту в Хельсинки стоит 72 евро и 40 центов.

23 декабря 2023 года город Тарту и Finnair Oyj заключили договор общественного обслуживания, согласно которому Finnair будет обслуживать регулярные авиарейсы между аэропортами Тарту и Хельсинки с 31 марта 2024 года по 31 декабря 2027 года. За выполнение обязательств город Тарту выплатит авиакомпании компенсацию в размере 3,2 млн евро.

29 сентября 2023 года Тартуская горуправа объявила открытый тендер по поиску авиакомпании для осуществления регулярных рейсов между аэропортами Тарту и Хельсинки. Единственное предложение сделала авиакомпания Finnair Oyj.