Заставляет ли нехватка работников в полиции стремиться к количеству, а не качеству?

Мысли бывшего руководителя полиции Эльмара Вахера о необходимости перемен в полиции – среди прочего, сокращения длительности обучения будущих сотрудников правоохранительных органов и закрытия полицейской школы в Пайкузе – не оставляют равнодушными никого из причастных. Это факт, что нынешний кризис в полиции является самым глубоким за всю историю и требует решения.
Вахер заявил вчера в программе национального телерадиовещания Vikerhommik, что образование полицейского нуждается в очень понятных изменениях. По его словам, представление о том, что все полицейские являются выходцами из Академии МВД, уже не соответствует действительности, а нужно обратить взгляд, например, на три очень сильных вуза страны.
В качестве одного из недостатков академии Вахер также отметил то, что учебное заведение действует в разных местах по всей Эстонии, а это означает более высокие затраты на содержание. По его словам, в Финляндии полицейских готовят в одном месте, в Тампере, а все высшее образование получают в университетах. «Полицейская школа в Пайкузе должна быть закрыта!» – сказал Вахер, добавив, что хотя эта идея и не нравится политикам, время полицейской школы в Пайкузе прошло.
В интервью также говорилось о переходе к трем вместо нынешних четырех префектур полиции, одна из которых будет располагаться у восточной границы, вторая – у крупных островов, то есть морской границы Сааремаа и Хийумаа, а третья – охватывают столицу в силу ее специфики.
Коорт: Вахер говорил так, словно был попутчиком
Эркки Коорт, руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД, был, мягко говоря, удивлен рассуждениями Вахера и назвал слова бывшего начальника полиции немного странными. «Честно говоря, было странно слышать, что человек, который десять лет возглавлял Департамент полиции и погранохраны (PPA), поднимал такие вопросы, – сказал Коорт. – Полицейское образование развивается и постоянно обновляется. Тот же процесс происходит и сейчас. PPA всегда участвовало в [создании] учебных программ, и на самом деле глава PPA всегда имел очень большое влияние на то, чему учат [будущих] полицейских, а чему нет. Поэтому мне было очень странно слушать [интервью] – оно как будто напомнило мне рассказ попутчика, который никогда не сталкивался с этой темой».
По словам Коорта, интервью в целом тоже оставило странное впечатление. «Например, сам Эльмар Вахер говорил, что образование нужно ценить и что офицеров полиции нужно больше обучать, но это интервью больше основывалось на идее, что чем меньше времени потребуется, чтобы стать полицейским, тем лучше. Ничего не поделаешь, требования в наши дни настолько высоки, что так быстро полицейских не подготовить», – сказал Коорт.
Что касается вопроса о сокращении полицейских префектур, Коорт отметил, что это решение как министра внутренних дел, так и нынешнего начальника полиции (Эгерта Беличева – прим. М.М.). «Я помню, что Эльмар Вахер возглавлял PPA в течение десяти лет и за это время он мог провести очень много реформ», – добавил он. Коорт имел в виду, что следует спросить Вахера: если, по его мнению, изменения важны, то почему о них говорят только сейчас, а не раньше, во время его пребывания в должности.
Беличев: кризис самый глубокий за все время
Глава Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, говоря о подготовке полицейских, сообщил, что для обеспечения пополнения рядов полицейских правительство выделило дополнительные средства, которые будут направлены на создание дополнительных учебных мест. Однако в то же время следует продолжать работать над содержанием обучения. «Мы за более короткую и специализированную для передовой подготовку, что позволило бы человеку быстрее приступить к реальной работе, и дальнейшая работа и учеба проходили бы параллельно», – изложил он позицию ведомства. По словам Беличева, это облегчит набор персонала, а также уменьшит дефицит кадров в PPA.
Еще одним важным направлением работы глава полиции назвал загруженность сотрудников. «Поскольку ресурсы полиции ограничены, нам следует продумать все текущие задачи и подумать, важно ли с точки зрения интересов государства выполнять их руками полиции, – сказал он и привел пример практику проведения заседаний по видео , что может быть использовано для сокращения рабочих часов, затрачиваемых на транспортировку и охрану обвиняемых. – Кроме того, оказало бы очень большое влияние, если бы местные органы власти взяли на себя большую роль в обращении с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Или стало бы наконец возможным отказаться от регистрации вмятин на транспортных средствах».
С точки зрения PPA, применение соответствующих технологий, безусловно, пошло бы на пользу делу, поскольку может сократить необходимые человеко-часы – будь то в дорожном движении, а также в процедурах расследования, оценке миграционного риска или даже в организации работы внутренней кухни полиции, сказал Беличев.
В PPA около 300 незаполненных вакансий, большинство из них на передовой, то есть в патрульной службе и охране границы, а также среди следователей. «Чтобы люди оставались на работе, критически важно, чтобы зарплата полицейских была достойной, а также чтобы зарплата шла в ногу с экономикой Эстонии», – сказал Беличев. В качестве решения глава полиции предложил привязать бюджет PPA к определенному проценту государственного бюджета, то есть аналогично тому, как это происходит в сфере обороны.
Подводя итог, он заявил, что возможные реформы в значительной степени зависят от того, насколько будет политическая воля для их реализации. «Нынешний кадровый кризис полиции является самым глубоким за всю историю, поэтому в PPA очень актуальны вопросы заработной платы и подготовки достаточного количества новых сотрудников, а также снижения нагрузки», – подтвердил он.