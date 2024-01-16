Заставляет ли нехватка работников в полиции стремиться к количеству, а не качеству?

Вахер заявил вчера в программе национального телерадиовещания Vikerhommik, что образование полицейского нуждается в очень понятных изменениях. По его словам, представление о том, что все полицейские являются выходцами из Академии МВД, уже не соответствует действительности, а нужно обратить взгляд, например, на три очень сильных вуза страны.

В качестве одного из недостатков академии Вахер также отметил то, что учебное заведение действует в разных местах по всей Эстонии, а это означает более высокие затраты на содержание. По его словам, в Финляндии полицейских готовят в одном месте, в Тампере, а все высшее образование получают в университетах. «Полицейская школа в Пайкузе должна быть закрыта!» – сказал Вахер, добавив, что хотя эта идея и не нравится политикам, время полицейской школы в Пайкузе прошло.

В интервью также говорилось о переходе к трем вместо нынешних четырех префектур полиции, одна из которых будет располагаться у восточной границы, вторая – у крупных островов, то есть морской границы Сааремаа и Хийумаа, а третья – охватывают столицу в силу ее специфики.

Коорт: Вахер говорил так, словно был попутчиком