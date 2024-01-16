Скользко! ⟩ Городской автобус врезался в уличный столб

«Больше всех в результате аварии досталось уличному столбу», - констатирует Ханнес Фальтен, директор по обслуживанию предприятия Tallinna Linnatransport.

По его словам, инцидент произошел в пятницу, 12 января. Его причиной стала гололедица, в результате которой водитель автобуса не справился с управлением.

«Вечерняя жизнь: встреча автобуса и столба прямо на пересечении улиц Крейцвальди и Гонсиори», - пишет в соцсетях журналист Айн Саарна.

Саарна также добавил к посту фотографию, на которой видно, что городской автобус номер 42, следовавший в Вяйке-Ыйсмяэ, врезался в уличный столб.

«Столб переходил дорогу не в том месте», - пошутил по этому поводу в комментариях депутат Рийгикогу Тынис Мёльдре.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, полиция на место происшествия не выезжала. Пассажиры в результате аварии не пострадали.