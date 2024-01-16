Рийгикогу отклонил законопроект о демонтаже Бронзового солдата

Во вторник Рийгикогу большинством голосов отклонил инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому памятник советским солдатам (Бронзовый солдат), в апреле 2007 года перенесенный из центра Таллинна на столичное Военное кладбище должен быть немедленно и окончательно демонтирован как идеологический символ советского оккупационного режима.
За законопроект EKRE проголосовали 14 членов Рийгикогу, против - 54, что означает снятие законопроекта с процедуры.
Еще 21 депутат не стал голосовать. Среди не входящих в EKRE депутатов инициативу поддержали Тынис Лукас из партии «Отечество» и Юку-Калле Райд из фракции «Ээсти 200».
Итоги голосования можно посмотреть здесь.
В пояснительной записке к проекту EKRE указывала, что перенос Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище ничего не изменил.
«Те, кто враждебно относится к нашей независимости, продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. Теперь они там же празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины. Запрет проведения демонстраций 9 мая у Бронзового солдата не решит проблему», - говорится в пояснительной записке.
По оценке EKRE, на Военном кладбище продолжается советская оккупация. «В советское время могилы эстонских офицеров варварски сравняли с землей, а офицеры оккупационной армии были похоронены поверх героев, павших за нашу свободу. Часть могил эстонских солдат, погибших в Освободительной войне и Второй мировой войне, были восстановлены, но подавляющее большинство могил эстонских воинов, включая награжденных Крестом Свободы, оказались под захоронениями русских оккупантов. Бронзовый солдат и манифестации на Военном кладбище - это величайшее издевательство над памятью эстонских патриотов, сражавшихся и погибших за нашу независимость и свободу, и, конечно, над всем нашим народом», - считают в EKRE.