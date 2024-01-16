Прокуратура предъявила обвинение Ээрику Хельдна, Эльмару Вахеру и Айвару Алавере

Айвар Алавере. Фото: Tairo Lutter

Согласно обвинению, путем подачи в Департамент социального страхования заявления на пенсию с созданными для видимости стажа документами, Хельдна при содействии Вахера и Алавере, совершил мошенничество. Поскольку в заявлении о пенсии содержались документы, в которых, согласно обвинению, также отражался созданный для видимости стаж Хельдна, то Вахер, издавая приказы при подстрекательстве Хельдна и при содействии Алавере, совершил подлог, будучи должностным лицом.

Государственный прокурор Юрген Хюва произнес, что собранные в ходе уголовного производства доказательства подтверждают, по мнению прокуратуры, что служебные отношения Хельдна были созданы только лишь документально и целью этого было достижение его 25-летнего стажа.

«По мнению прокуратуры, собранные в ходе досудебного производства доказательства указывают на преступление. Поскольку только суд может решить, совершили ли Хельдна, Вахер и Алавере преступление, то прокуратура направила уголовное дело в суд. Суд даст оценку одному эпизоду карьеры заслуженных чиновников, что не сведет на нет заслуги, накопленные ими за многолетнюю службу Эстонскому государству», - сказал Хюва.

«С другой стороны, собранными доказательствами поднимается вопрос о том, почему чиновники, целью работы которых было убеждаться в корректной деятельности других и действовать от имени государства и во благо государства, решили, согласно обвинению, использовать правила в пользу Хелдна», - добавил Хюва.

Департамент социального страхования предъявил в отношении Ээрика Хельдна требование возмещения имущественного ущерба. По состоянию на 6 октября 2023 года сумма требования составляла 7472 евро, но поскольку пенсионные выплаты продолжаются, то, в случае обвинительного приговора, у Департамента социального страхования возникает право требования возврата всей выплаченной к настоящему моменту пенсии. Согласно расчетам Департамента социального страхования, общая сумма всех пенсионных выплат в будущем может составить более 1,6 млн евро.

В случае признания Хельдна виновным в суде, его может ждать денежное наказание или тюремное заключение на срок до четырех лет. В случае признания Вахера и Алавере виновными в суде, суд может наказать их тюремным заключением на срок от одного года до пяти лет, поскольку они обвиняются в действиях, совершенных в качестве должностного лица.

Досудебное производство проводил Департамент полиции безопасности. Суд еще не назначил дату предварительного судебного заседания.