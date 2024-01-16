ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Отпечатки пальцев человека на самом деле не уникальны

Отпечатки пальцев со временем приобрели статус золотого биометрического стандарта в аутентификации и криминалистике. Например, в мире миллиарды мобильных устройств используют технологию распознавания отпечатков пальцев. Для целей судебно-медицинской экспертизы в ФБР зарегистрировано более 150 миллионов отпечатков пальцев, а криминалистические лаборатории анализируют сотни тысяч отпечатков в год. Недавно опубликованное исследование ставит под сомнение давний принцип криминалистики, утверждая, что наши отпечатки пальцев могут на самом деле не быть уникальными.