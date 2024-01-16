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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Отпечатки пальцев человека на самом деле не уникальны

rus.postimees.ee
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Сравнение отпечатков пальцев на компьютере.
Сравнение отпечатков пальцев на компьютере. Фото: Küllike Rooväli

Отпечатки пальцев со временем приобрели статус золотого биометрического стандарта в аутентификации и криминалистике. Например, в мире миллиарды мобильных устройств используют технологию распознавания отпечатков пальцев. Для целей судебно-медицинской экспертизы в ФБР зарегистрировано более 150 миллионов отпечатков пальцев, а криминалистические лаборатории анализируют сотни тысяч отпечатков в год. Недавно опубликованное исследование ставит под сомнение давний принцип криминалистики, утверждая, что наши отпечатки пальцев могут на самом деле не быть уникальными.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, использовалась модель искусственного интеллекта, обычно применяемая для распознавания лиц, которую ученые настроили таким образом, чтобы находить в отпечатках пальцев узоры и характеристики, которые люди могут не замечать.

По данным Би-би-си, используемый в исследовании ИИ смог с точностью 75-90 процентов определить сходство отпечатков пальцев одного и того же человека, взятых с разных пальцев.

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