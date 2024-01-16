Слишком дорогой ремонт ⟩ В Финляндии фирма перестала предлагать каско-страхование для некоторых электромобилей

По сообщению финского отраслевого издания Moottori, речь идет об электромобилях Porsche Taycan, Audi E-Tron GT и Audi RS E-Tron GT.

В отличие от обязательного дорожного страхования, которое покрывает ответственность водителя транспортного средства за ущерб, причиненный в результате его действий третьим лицам, страхование каско покрывает значительно более широкий спектр ущерба, хотя точные пределы покрытия варьируются.

В If пояснили причину отказа страховать вышеуказанные модели электромобилей тем, что стоимость ремонта их аккумуляторов в Финляндии исключительно высока.

«Кроме того, создается впечатление, что проблемы с аккумуляторами у них возникают чаще, чем у других электромобилей, и обычной практикой является замена всего аккумулятора вместо его ремонта», - сказал менеджер продуктов страхования транспортных средств If Петер Розелиус.