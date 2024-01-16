Многодетная мать: поощряйте рождение детей не деньгами, а уважением!

В пятницу, 12 января член правления фонда Pere Sihtkapital Хиллар Петерсен задался вопросом на портале Postimees, как же остановить сокращение численности населения?

Падение рождаемости вызывает беспокойство не только в Эстонии. В большинстве стран мира уровень рождаемости - среднее число рождений на одну женщину - снижается. Рождаемость снизилась с пяти рождений на одну женщину в 1950 году до 2,4 рождений на одну женщину в 2023 году.

С одной стороны, эти изменения обусловлены появлением все более совершенных и эффективных средств предотвращения беременности, в том числе в более раннем возрасте. Однако на рождаемость влияет и глобальная нестабильность. Войны и экономические перемены вызывают чувство неуверенности как у молодежи, так и у взрослых. С другой стороны, время увеличило способность людей, особенно женщин, контролировать свою репродуктивную жизнь.

Ложные стимулы

Женщин склоняют к рождению детей деньгами, ранним выходом на пенсию, чувством вины и прочими факторами. Призывы завести детей звучат каждые несколько лет. При этом из виду упускается образ родительства в современном обществе.

В свете духовного кризиса детей и молодежи последних лет, а также недовольства педагогов, одной из наиболее осуждаемых социальных групп являются родители. Наверное, не будет преувеличением сказать, что если в проблемах некого винить, то всегда можно упрекнуть родителя.

Большая часть семейной терапии и детской психотерапии построена на недостаточной компетентности родителя. Говоря об образовании, и министр, и президент ссылаются на проблемы родителей. У родителей нет представительной организации, которая бы отстаивала их интересы и рассказывала об опасениях. Потому что интересом каждого является, прежде всего, ребенок. В сознании критически мыслящего человека неизбежно возникает вопрос, хочу ли я терпеть это осуждение и насколько я, как родитель, отвечаю ожиданиям общества?

И все-таки мы знаем, что родителями на рождаются, а становятся. И у большинства взрослых нет возможности быть родителем на полную ставку, а есть возможность быть родителем параллельно со своей основной работой. Потому что казна требует наполнения - хотя бы для того, чтобы повышать зарплаты учителям или увеличивать расходы на оборону.

В ответ на призыв господина Петерсона спасти Эстонию я предлагаю больше ценить родительство и обратить внимание на то, как мы высказываемся о родителях в обществе. Потому что, как и в случае с профессией учителя, более благоприятные условия для рождения детей создает уважение к роли родителей.