В бразильских фавелах убили известного бойца ММА

Professional Fighters League (PFL) в своем аккаунте соцсети Х сообщает, что бразильский боец ММА и тренер Диего Брага погиб в возрасте 44 лет.
Как сообщает портал MMAFighting, Брага был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, где он пытался найти свой угнанный мотоцикл.
«В это трагическое время наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и семье. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении PFL.
На счету Браги было 23 победы, восемь поражений и одна ничья в ММА. У него были поединки с такими известными бойцами, как Чарльз Оливейра, Милтон Виейра и Адриано Мартинс.