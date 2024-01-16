В бразильских фавелах убили известного бойца ММА

Как сообщает портал MMAFighting, Брага был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, где он пытался найти свой угнанный мотоцикл.

«В это трагическое время наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и семье. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении PFL.

На счету Браги было 23 победы, восемь поражений и одна ничья в ММА. У него были поединки с такими известными бойцами, как Чарльз Оливейра, Милтон Виейра и Адриано Мартинс.