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В бразильских фавелах убили известного бойца ММА

rus.postimees.ee
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Фото: Madis Veltman

Professional Fighters League (PFL) в своем аккаунте соцсети Х сообщает, что бразильский боец ММА и тренер Диего Брага погиб в возрасте 44 лет.

Как сообщает портал MMAFighting, Брага был убит в фавелах Рио-де-Жанейро, где он пытался найти свой угнанный мотоцикл.

«В это трагическое время наши мысли и молитвы обращены к его друзьям и семье. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении PFL.

На счету Браги было 23 победы, восемь поражений и одна ничья в ММА. У него были поединки с такими известными бойцами, как Чарльз Оливейра, Милтон Виейра и Адриано Мартинс.

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