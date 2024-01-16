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Импортер Volkswagen: нужно развеять недоверие людей к электромобилям

BNS
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Электромобиль Volkswagen.
Электромобиль Volkswagen. Фото: ANNEGRET HILSE

Знания жителей Эстонии о новом поколении электромобилей и технологических достижениях очень ограничены, как показало исследование, проведенное импортером Volkswagen.

«Мы спрашивали людей, насколько они согласны с различными утверждениями об использовании электромобилей, и значительная доля ответила, что они “не могут сказать” - в зависимости от вопроса от 30 до 70 процентов. Это показывает, что все заинтересованные стороны в этой области еще должны много работать, чтобы повысить осведомленность людей и развеять недоверие к электромобилям», - сказал региональный менеджер по продажам Møller Baltic Import в Эстонии Кристьян Салак.

В проведенном по всей Эстонии опросе, в котором участвовали 500 респондентов, почти 30 процентов считали, что средняя дальность пробега новых электромобилей, доступных на рынке, на одной зарядке составляет 200 километров, а немного больше - 35 процентов - что 300 километров. При этом мнения мужчин и женщин значительно различались - большинство женщин считали, что средняя дальность пробега новых автомобилей составляет 200 километров, а мужчины - что 300 километров.

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