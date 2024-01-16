Импортер Volkswagen: нужно развеять недоверие людей к электромобилям

«Мы спрашивали людей, насколько они согласны с различными утверждениями об использовании электромобилей, и значительная доля ответила, что они “не могут сказать” - в зависимости от вопроса от 30 до 70 процентов. Это показывает, что все заинтересованные стороны в этой области еще должны много работать, чтобы повысить осведомленность людей и развеять недоверие к электромобилям», - сказал региональный менеджер по продажам Møller Baltic Import в Эстонии Кристьян Салак.