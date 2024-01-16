Половина учителей государственных школ примут участие в общей забастовке

В общей забастовке работников образования примут участие учителя 33-х государственных общеобразовательных школ, всего в Эстонии 50 государственных школ. В забастовке примут участие почти 47% учителей бастующих школ, или 550 из 1177 учителей, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Министерство образования и науки.
«В период забастовки здания школ будут открыты, а обучение под руководством будет проходить по-разному в зависимости от количества бастующих в школе учителей», – сказала глава отдела коммуникаций Министерства образования Мари Аннус.
Для учеников в школах будет организовано питание, и школы проинформируют учеников и родителей о точной организации обучения. «Бастующим учителям зарплату не платят», – сказала Аннус.