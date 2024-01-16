Полиция безопасности 3 января задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. По словам учившихся у Морозова студентов, он был достойным и интересным преподавателем.
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Студенты: задержанный по подозрению в шпионаже против Эстонии преподаватель относился к России скорее критически
Кристийна Тынниссон, руководитель Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета, написала сегодня выпускникам: «Я пишу в первую очередь тем, кто контактировал с профессором международной политологии Вячеславом Морозовым в Тартуском университете. Я хотела бы сообщить вам, что департамент Полиции безопасности проинформировал университет о том, что против него возбуждено уголовное дело и что он подозревается в деятельности против Эстонской Республики. Его трудовые отношения с Тартуским университетом прекращены», - пояснила Тынниссон.