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Студенты: задержанный по подозрению в шпионаже против Эстонии преподаватель относился к России скорее критически

Лоора-Элизабет Ломп
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Вячеслав Морозов работал в Институте Шютте с 2011 года.
Вячеслав Морозов работал в Институте Шютте с 2011 года. Фото: Kollaaž

Полиция безопасности 3 января задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. По словам учившихся у Морозова студентов, он был достойным и интересным преподавателем.

Кристийна Тынниссон, руководитель Института политических исследований Йохана Шютте Тартуского университета, написала сегодня выпускникам: «Я пишу в первую очередь тем, кто контактировал с профессором международной политологии Вячеславом Морозовым в Тартуском университете. Я хотела бы сообщить вам, что департамент Полиции безопасности проинформировал университет о том, что против него возбуждено уголовное дело и что он подозревается в деятельности против Эстонской Республики. Его трудовые отношения с Тартуским университетом прекращены», - пояснила Тынниссон.

Тыниссон добавила, что эта новость является шоком для всего университетского сообщества. «Мы подтверждаем, что у нас не было оснований для претензий в отношении предыдущей работы Вячеслава Морозова, но в свете новых данных все же важно критически рассмотреть его предыдущую деятельность», - добавила Тынниссон.

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