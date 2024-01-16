Вырклаэв: замороженные активы России необходимо как можно скорее направить на поддержку Украины

С начала войны министры финансов ЕС регулярно обсуждают влияние российской войны на Украину, а также способы помощи Украине и привлечения России к ответственности за свои действия. «Война длится долго, и мы должны использовать каждую возможность для дополнительной поддержки, чтобы Украина могла поддерживать функционирование своего государства», - сказал министр финансов.

Вырклаэв добавил, что Эстония поддерживает все шаги, которые могли бы приблизить нас к использованию замороженных активов России или доходов от их управления для финансирования Украины. «Мы должны как можно скорее договориться об этом», - сказал он.

«Ущерб, который Россия уже нанесла и продолжает наносить своими военными действиями, огромен. Мы должны заставить Россию платить за это», - сказал Вырклаэв. Он добавил, что в Эстонии уже предпринимаются шаги по использованию замороженных активов России, и соответствующий законопроект находится в Рийгикогу.

Комиссия также предоставила министрам обзор текущего состояния инициатив по поддержке Украины, включая переговоры о фонде Украины и реализацию макрофинансовой помощи. В декабре Комиссия предложила, как можно использовать доходы от замороженных активов Центрального банка России. Кроме того, рассматривается возможность использования самих замороженных активов.