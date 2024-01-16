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КУДА ЛЕТАЛИ ЖИТЕЛИ ЭСТОНИИ? ⟩ Cамые популярные направления в декабре

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В последний месяц прошлого года жители Эстонии летали в ряд популярных направлений по всему миру.

Самыми популярными направлениями авиакомпании airBaltic, крупнейшей авиакомпании Балтии, из аэропорта Таллинна в декабре стали Малага, Копенгаген и Брюссель.

Интерес к этим направлениям был большим как среди туристов, так и среди деловых путешественников, в ответ на планомерную работу авиакомпании по предложению своим пассажирам хороших возможностей для путешествий с гибкими расписаниями полетов.

Кроме того, популярными у жителей Эстонии в первый зимний месяц также были рейсы в Вильнюс, Лондон, Тенерифе и Ригу.

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