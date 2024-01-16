КУДА ЛЕТАЛИ ЖИТЕЛИ ЭСТОНИИ? ⟩ Cамые популярные направления в декабре

Самыми популярными направлениями авиакомпании airBaltic, крупнейшей авиакомпании Балтии, из аэропорта Таллинна в декабре стали Малага, Копенгаген и Брюссель.

Интерес к этим направлениям был большим как среди туристов, так и среди деловых путешественников, в ответ на планомерную работу авиакомпании по предложению своим пассажирам хороших возможностей для путешествий с гибкими расписаниями полетов.

Кроме того, популярными у жителей Эстонии в первый зимний месяц также были рейсы в Вильнюс, Лондон, Тенерифе и Ригу.