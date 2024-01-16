Денис Ларченко устроился на работу в Нарвскую эстонскую гимназию

Депутат фракции Respekt Нарвского городского собрания Денис Ларченко устроился на должность образовательного технолога в Нарвскую эстонскую гимназию.
Молодой депутат находит новое место работы весьма интересным, по его словам, новая гимназия - это новая образовательная среда с огромным количеством разных новых элементов, а значит, там много возможностей интеграции новинок в учебный процесс.
«С одной стороны, пугают объемы всего того, что можно было бы там сделать и что предстоит сделать, с другой стороны - это хороший показатель востребованности данной специальности», - пояснил Ларченко.
Образовательный технолог - это работник учебного заведения, обладающий современной концепцией обучения и компетентностью в области дигитальных технологий. Задача образовательного технолога - координировать деятельность по цифровому обучению путем поиска новых инновационных решений, развитию и поддержке школьного персонала и учащихся в использовании дигитальных инструментов и возможностей цифрового века в учебном процессе.
В обязанности образовательного технолога входят составление карты дигитальных компетентностей работников образовательного учреждения, а также координация, организация и проведение обучения (тренингов); техническое и педагогическое консультирование по созданию дигитальных учебных материалов; сбор и распространение информации в области цифрового обучения; составление учебных материалов для поддержки цифрового обучения; планирование и внедрение дигитальной стратегии обучения и многое-многое другое.
«Если в Тарту и в Таллинне подобные рабочие места уже существуют, то в Нарве, в общеобразовательных школах подобных вещей раньше не было. Теперь они появились в гимназии», - добавил Ларченко.
До этого депутат горсобрания много лет преподавал в Тартуском университете и других школах Ида-Вирумаа. Политика, по словам Ларченко, для него не основная работа. «Это моя гражданская активность, у меня нет каких-то рабочих договоров, или, например, оплачиваемого отпуска. Депутатская деятельность имеет оплату, но эта оплата является просто компенсацией», - пояснил он, добавив, что его фокус сейчас будет направлен на деятельность в гимназии.
«Поскольку это будет комплексная школа, к которой будут присоединены две основные школы - Эстонская школа плюс Ваналиннаская школа, там тоже надо будет оказывать определенную помощь. Так что работы хватит», - подчеркнул Ларченко.
Денис рассказал, что его первый рабочий день был в понедельник, 15 января, и его эмоции от нового места крайне положительные. «Я познакомился с новым зданием и возможностями, которые там будут, ознакомился с коллективом и какими-то процессами, которые идут в школе уже сейчас», - сказал депутат.
Ларченко считает, что информационная технология незаменима особенно сейчас, когда учителя постоянно перегружены, а сфера образования все время развивается. По его словам, инфотехнолог - тот, кто больше работает с учителями, нежели с учениками, помогает освоить разные программные компоненты, помогает разобраться с техникой и новыми технологиями в образовании.