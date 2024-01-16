Денис Ларченко устроился на работу в Нарвскую эстонскую гимназию

Молодой депутат находит новое место работы весьма интересным, по его словам, новая гимназия - это новая образовательная среда с огромным количеством разных новых элементов, а значит, там много возможностей интеграции новинок в учебный процесс.

«С одной стороны, пугают объемы всего того, что можно было бы там сделать и что предстоит сделать, с другой стороны - это хороший показатель востребованности данной специальности», - пояснил Ларченко.

Образовательный технолог - это работник учебного заведения, обладающий современной концепцией обучения и компетентностью в области дигитальных технологий. Задача образовательного технолога - координировать деятельность по цифровому обучению путем поиска новых инновационных решений, развитию и поддержке школьного персонала и учащихся в использовании дигитальных инструментов и возможностей цифрового века в учебном процессе.

В обязанности образовательного технолога входят составление карты дигитальных компетентностей работников образовательного учреждения, а также координация, организация и проведение обучения (тренингов); техническое и педагогическое консультирование по созданию дигитальных учебных материалов; сбор и распространение информации в области цифрового обучения; составление учебных материалов для поддержки цифрового обучения; планирование и внедрение дигитальной стратегии обучения и многое-многое другое.

«Если в Тарту и в Таллинне подобные рабочие места уже существуют, то в Нарве, в общеобразовательных школах подобных вещей раньше не было. Теперь они появились в гимназии», - добавил Ларченко.