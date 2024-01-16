Полиция задержала пьяного водителя, находившегося за рулем автобуса

В понедельник утром полиция получила сообщение от звонившего, что один из водителей автобусов проехал мимо остановки и не забрал детей перед началом учебного дня.

«Звонивший заметил в поведении водителя автобуса тревожные признаки и усомнился в том, что с водителем все в порядке», - отметила Лыунаская префектура в своем сообщении.

Полицейский патруль остановил автобус, после чего при проверке водителя была установлена причина, по которой он проехал мимо остановки, не заметив ее. Водитель автобуса был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские вывели водителя из автобуса и доставила его в отделение. «Полиция начала в отношении водителя производство о проступке, уголовного опьянения не было», - сообщила представитель пресс-службы Лыунаской префектуры Рагне Кейск. На маршрут автобусной линии был направлен новый водитель.