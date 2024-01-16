ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Если вас вербует военная хунта России – идите в КаПо, расскажите все сами!

Даже если нынешний прискорбный случай с профессором Тартуского университета Вячеславом Морозовым, которого подозревают в шпионаже в пользу России, окажется правдой, мы не должны отказываться от работы с антивоенно настроенными российскими специалистами, пишет юрист и политик Евгений Криштафович.
Российская разведка постоянно занимается вербовкой агентов в Эстонии и отправкой сюда уже завербованных лиц, как для долгосрочной работы, так и для участия в краткосрочных проектах. Об этом хорошо знают и с этим как минимум раз в жизни сталкивались все, кто так или иначе работают с гражданами этой страны.
Надо все время помнить, что Россия ведет войну со всем западом, и заявления, которые Россия делает в своих ток-шоу для сумасшедших, на которые так любила ездить Яна Тоом, это не просто сотрясание воздуха. Это военная доктрина, которой руководствуются в своих действиях все российские официальные структуры.
Учитывая, насколько тесным является наше сотрудничество с российскими коллегами из-за географической близости и повышенного интереса к этой стране, следует ни на минуту не забывать, что и шпионы путинской военной хунты используют все возможности войти в доверие и проникнуть к нужной для их хозяев информации здесь. Маскироваться они могут при этом под кого угодно.
Важно очень внимательно следить за любыми странностями и отклонениями от нормы, даже несущественными. На практике агенты, даже самые опытные и прошедшие качественное обучение, часто совершают ошибки. Понятно, однако, что у обычного сотрудника университета, руководителя проекта или журналиста может не быть компетенции, чтобы дать этим странностям адекватную оценку.
Поэтому надо не стесняться обращаться за помощью и консультациями в органы безопасности, если вы работаете с важной информацией и чувствительными темами, и рядом с вами могут оказаться агенты вражеской разведки. У людей в Полиции безопасности есть специальные средства, опыт и профессиональные знания, которые помогают лучше проверить любую подобную информацию и возможные подозрения, чем это может сделать частное лицо.
К тому же, частное лицо не сможет никакое свое серьезное подозрение проверить незаметно и деликатно. При этом, если тревога, к счастью, окажется ложной, никто никогда не будет смотреть на вас как на параноика, если вы решите спросить совета или поделиться своими сомнениями с представителями структур безопасности.
Хочу особенно подчеркнуть, что даже если нынешний прискорбный случай с научным сотрудником Тартуского университета Вячеславом Морозовым окажется правдой, мы ни в коем случае не должны отказываться от работы с антивоенно настроенными российскими коллегами и специалистами. Напротив, мы должны предоставлять им помощь и защиту, в которой они нуждаются, чтобы продолжать свою научную, просветительскую или правозащитную деятельность.
Это и в наших интересах тоже, потому что это приближает крах путинского режима, что позволит, наконец, восстановить мир во всей Европе. К российским гражданам и вообще всем людям, к которым обращаются российские спецслужбы, я хочу обратиться с советом: немедленно сообщайте о любых подобных контактах (или попытках их установить) в КаПо.
Даже если вам, например, российские дипломаты задают подозрительно много вопросов о вашей работе, когда вы идете в посольство, чтобы продлить свой паспорт, - это не случайно. Сообщайте обо всем, что кажется подозрительным. Не стесняйтесь спрашивать совета или поделиться наблюдениями. И, разумеется, никогда не соглашайтесь ни на какое сотрудничество с российской стороной!
Помните, что таким образом иначе вы совершите преступление не только против Эстонии, но и против народа России, потому что правящий режим в этой стране - это преступная военная хунта, главарь которой - в розыске Международного Уголовного Суда. Рано или поздно они будут отвечать за свои преступления, и вам не надо на будущее становиться их соучастниками.
Если вы уже совершили ошибку и дали себя обмануть в чем-то, не теряйте времени и не ждите, пока вас раскроют и посадят. Расскажите обо всем сами! Есть, в конце концов, разница, получить в качестве наказания год условно за сотрудничество, при котором вы сдали российских кураторов, или сесть во имя целей путинского режима лет на 10-15 реально, да еще и после отбытия наказания быть высланным обратно в Россию.