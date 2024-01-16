ЕВГЕНИЙ КРИШТАФОВИЧ ⟩ Если вас вербует военная хунта России – идите в КаПо, расскажите все сами!

Российская разведка постоянно занимается вербовкой агентов в Эстонии и отправкой сюда уже завербованных лиц, как для долгосрочной работы, так и для участия в краткосрочных проектах. Об этом хорошо знают и с этим как минимум раз в жизни сталкивались все, кто так или иначе работают с гражданами этой страны.

Надо все время помнить, что Россия ведет войну со всем западом, и заявления, которые Россия делает в своих ток-шоу для сумасшедших, на которые так любила ездить Яна Тоом, это не просто сотрясание воздуха. Это военная доктрина, которой руководствуются в своих действиях все российские официальные структуры.

Учитывая, насколько тесным является наше сотрудничество с российскими коллегами из-за географической близости и повышенного интереса к этой стране, следует ни на минуту не забывать, что и шпионы путинской военной хунты используют все возможности войти в доверие и проникнуть к нужной для их хозяев информации здесь. Маскироваться они могут при этом под кого угодно.

Важно очень внимательно следить за любыми странностями и отклонениями от нормы, даже несущественными. На практике агенты, даже самые опытные и прошедшие качественное обучение, часто совершают ошибки. Понятно, однако, что у обычного сотрудника университета, руководителя проекта или журналиста может не быть компетенции, чтобы дать этим странностям адекватную оценку.