Скончался бывший первый секретарь Компартии ЭССР Вайно Вяльяс

Президент Эстонии Алар Карис уже выразил соболезнования семье и друзьям покойного.

Вайно Вяльяс – бывший первый секретарь Компартии Эстонской ССР.

В 1988 году он выступил за принятие Декларации о суверенитете, которая провозглашала верховенство законов Эстонской ССР над законами СССР.

В 1980–1986 годах Вяльяс работал послом СССР в Венесуэле, а в 1986–1988 годах — послом в Никарагуа.

Вайно Вяльяс родился 28 марта 1931 года в Кюлакюла в волости Эммасте на острове Хийумаа.

В 1955 году окончил Тартуский государственный университет. С 1949 года был на комсомольской работе.

После раскола в рядах коммунистов Вяльяс возглавлял проэстонское крыло партии с 1990 по 1992 год.

С 1992 по 1995 год был председателем Эстонской демократической рабочей партии.