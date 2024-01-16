Мошенники выманили у жителей Эстонии более восьми миллионов евро: читайте, каким образом

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что полученные от мошенничества средства становятся новым источником дохода для групп организованной преступности. «Мошенники действуют в основном за границей, а тех немногих, которые пытались обосноваться в Эстонии, мы сразу задерживали. Мы сотрудничаем с другими государствами, чтобы остановить мошенников, но производство по делам ведется долго, и как только мы закрываем один колл-центр, на следующий день открывается новый. Люди должны быть все более бдительны для защиты своих данных и денег», - добавил Тамбре.

Если рассматривать разные виды мошенничества, то в прошлом году жертвами телефонного мошенничества стали 524 человека, понесенный ими ущерб составил три миллиона евро. Во время телефонных звонков мошенники представлялись сотрудниками полиции, представителями банка или работниками других организаций. Эти звонки поступали якобы с номеров с телефонным кодом Эстонии, но на самом деле были сгенерированы в Интернете и скрывают настоящий номер другого государства.

«Мошенники выстраивают свои схемы на запугивании людей. Они утверждают, что для разрешения проблемы, возникшей с банковским счетом, нужно срочно реагировать, либо человек останется без денег на этом счете. Полиция и банк таких телефонных звонков не делают, и, разумеется, ни сотрудникам учреждений, ни близким нельзя передавать PIN-коды от принадлежащих вам Mobiil-ID, ID-карты или Smart-ID», - подчеркнул он.