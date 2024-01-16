Мошенники выманили у жителей Эстонии более восьми миллионов евро: читайте, каким образом

Больше всего в прошлом году мошенническим путем было получено денег при помощи инвестиционного и телефонного мошенничества. На основании полученных к настоящему времени данных полиции известно, что жертвами мошеннических схем стали по меньшей мере 1143 человека, для которых общий ущерб составил 8,3 миллиона евро.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что полученные от мошенничества средства становятся новым источником дохода для групп организованной преступности. «Мошенники действуют в основном за границей, а тех немногих, которые пытались обосноваться в Эстонии, мы сразу задерживали. Мы сотрудничаем с другими государствами, чтобы остановить мошенников, но производство по делам ведется долго, и как только мы закрываем один колл-центр, на следующий день открывается новый. Люди должны быть все более бдительны для защиты своих данных и денег», - добавил Тамбре.
Если рассматривать разные виды мошенничества, то в прошлом году жертвами телефонного мошенничества стали 524 человека, понесенный ими ущерб составил три миллиона евро. Во время телефонных звонков мошенники представлялись сотрудниками полиции, представителями банка или работниками других организаций. Эти звонки поступали якобы с номеров с телефонным кодом Эстонии, но на самом деле были сгенерированы в Интернете и скрывают настоящий номер другого государства.
«Мошенники выстраивают свои схемы на запугивании людей. Они утверждают, что для разрешения проблемы, возникшей с банковским счетом, нужно срочно реагировать, либо человек останется без денег на этом счете. Полиция и банк таких телефонных звонков не делают, и, разумеется, ни сотрудникам учреждений, ни близким нельзя передавать PIN-коды от принадлежащих вам Mobiil-ID, ID-карты или Smart-ID», - подчеркнул он.
В сравнении с количеством банковских мошенничеств, инвестиционных мошенничеств было меньше, но общий ущерб от них был больше. Жертвами этой схемы стали 305 человек, которые потеряли пять миллионов евро. «Мошенники создали в интернете очень много инвестиционных и торговых платформ, где за короткое время предлагается большая прибыль. На самом же деле это обман, и люди остаются без вложенных денег. Также мошенники активны в различных мессенджерах, где предлагают людям услуги консультанта, с помощью которого можно якобы быстро заработать крупные суммы. К сожалению, были и схемы по возврату денег, когда потерпевшему говорили, что для возврата потерянных средств нужно произвести дополнительный платеж. Рекомендую всем начинать инвестирование со своего домашнего банка и обязательно ознакомиться с рисками», - сказал Тамбре.
Также распространены фишинговые сообщения, которые пересылаются текстовыми сообщениями, в окнах чата или электронными письмами. В прошлом году из-за фишинговых сообщений 314 человек потеряли в общей сложности более 300 тысяч евро. По этой схеме было больше всего потерь в декабре, когда люди ожидали заказанный ими товар.
«Полиция знает свою работу - следует неуклонно ловить сотрудников таких колл-центров и закрывать сами центры. Такая деятельность требует времени, и только лишь этим на сегодняшний день ущерб не предотвратить. Последние пять лет мы практически везде говорим об этих опасностях, но статистика, к сожалению, показывает, что мы не успеваем помочь всем жертвам. Поэтому прошу помощи у жителей Эстонии, и мы ждем идей, каким образом нам доводить до людей сведения о мошенничестве и связанных с ним опасностях. Если у вас возникнут идеи, как сделать так, чтобы люди не становились жертвами мошенников, то сообщите, пожалуйста, нам», - призвал Тамбре поделиться идеями.