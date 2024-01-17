«Таллинн нарушит закон, если заплатит бастующим учителям»: правду ли сказала премьер-министр Кая Каллас?

«Таллинн будет платить зарплату во время забастовки, что противоречит закону. Закон гласит, что забастовка является добровольной и зарплата не выплачивается. Если Таллинн будет платить зарплату, значит Таллинн хочет использовать учителей в своей политической борьбе против правительства», - сказала Каллас.

Но действительно ли выплата зарплаты во время забастовки противоречит закону?

Комментирует присяжный адвокат из адвокатского бюро LEADELL Pilv Олег Матвеев:

«Вопрос забастовок регулируется отдельным Законом о разрешении коллективных трудовых споров.

В части 1 статьи 25 данного закона действительно черным по белому написано, что работникам за время участия в забастовке не выплачивается денежное вознаграждение, именуемое в эстонской юридической терминологии словом Palk.

Адвокат Олег Матвеев. Фото: Diana Unt/DIANA UNT Photography

Часть 2 статьи 25 этого закона гласит, что работнику, который не принимает участия в забастовке, но не может из-за забастовки выполнять свою работу, работодатель выплачивает именуемое в этом законе вознаграждение словом Tasu.

Согласно части 4 статьи 25 этого закона, при полном или частичном удовлетворении требований работников, профсоюзов работодатель выплачивает объявившим забастовку работникам, профсоюзам возмещение в размере, о котором стороны отдельно договорились.

Судебной практики по статье 25 этого закона нет.

Но стоит обратить внимание на неразбериху в терминологии законов, регулирующих трудовые отношения и выплату зарплаты работнику. В действующем Законе о трудовом договоре вместо слова Palk используется термин Töötasu. Термин Palk использовался в законе Palgaseadus, который уже давно отменен и утратил юридическую силу в большей своей части 1 июля 2009 года в связи со вступлением в силу Закона о трудовом договоре. Это камень в огород работодателя, что до сих пор имеется неясность в юридических терминах, этот закон в плане терминов не модернизирован. Также этот аргумент однозначно на руку в сложившейся ситуации и Таллинну.

У меня нет уверенности, что если Таллинн выплатит учителям зарплату за время участия в забастовке, то правительство или другой госорган будет обжаловать это решение в суде, поскольку это просто будет непопулярным шагом в глазах избирателей.

Город Таллинн вправе по закону выплатить работникам и премии, если на это есть средства. Закон дает большую свободу работодателю в плане выплат премий. Поэтому законные способы сделать учителям выплаты со стороны города Таллинна имеются».