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Слушатель лекций подозреваемого в шпионаже профессора: Морозов не торопился давать оценки российской агрессии

Эйли Арула
, журналист
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Вячеслав Морозов.
Вячеслав Морозов. Фото: Andres Haabu

Вячеслав Морозов, политолог, работавший в Институте Йохана Шютте Тартуского университета и недавно задержанный Полицией безопасности по подозрению в антиэстонской деятельности, отличался, по мнению студентов, уравновешенным и философским характером.

Морозов, гражданин России, с 2011 года работал в Институте Шютте профессором на исследовательском направлении «Европейский союз - Россия». Учебная работа велась на английском языке.

Студенты, которые контактировали с ним в последние несколько лет, были шокированы, узнав о подозрении. «Он был очень уравновешенным, философского склада, на лекциях и при руководстве исследовательскими работами не давал оценок, и кто-то даже мог сказать о нем, что он был стоиком», - поделился своим мнением один из студентов, близко общавшийся с Вячеславом Морозовым в прошлом учебном году.

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