Слушатель лекций подозреваемого в шпионаже профессора: Морозов не торопился давать оценки российской агрессии

Студенты, которые контактировали с ним в последние несколько лет, были шокированы, узнав о подозрении. «Он был очень уравновешенным, философского склада, на лекциях и при руководстве исследовательскими работами не давал оценок, и кто-то даже мог сказать о нем, что он был стоиком», - поделился своим мнением один из студентов, близко общавшийся с Вячеславом Морозовым в прошлом учебном году.