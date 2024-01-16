Вячеслав Морозов, политолог, работавший в Институте Йохана Шютте Тартуского университета и недавно задержанный Полицией безопасности по подозрению в антиэстонской деятельности, отличался, по мнению студентов, уравновешенным и философским характером.
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Слушатель лекций подозреваемого в шпионаже профессора: Морозов не торопился давать оценки российской агрессии
Морозов, гражданин России, с 2011 года работал в Институте Шютте профессором на исследовательском направлении «Европейский союз - Россия». Учебная работа велась на английском языке.