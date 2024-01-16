Исследование: наценка магазинов составляет все большую часть цены продуктов питания

Первая часть исследования, проведенного по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства и охватывающего данные с первого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года, показывает, что в целом большинство цен на продовольственные товары на сельскохозяйственном рынке Эстонии выросли в первой половине 2023 года и имели тенденцию к стабилизации в третьем квартале.