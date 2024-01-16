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Исследование: наценка магазинов составляет все большую часть цены продуктов питания

BNS
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Покупательская корзина. Иллюстративное фото.
Покупательская корзина. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В конце 2023 года Эстонский институт конъюнктуры провел исследование распределения цен на продукты питания в цепочке поставок и их изменения в 2022-2024 годах. Согласно промежуточному отчету исследования, больше всего в ценах на продукты питания выросла доля торговли и снизилась доля поставщиков сырья.

Первая часть исследования, проведенного по заказу Министерства регионального развития и сельского хозяйства и охватывающего данные с первого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года, показывает, что в целом большинство цен на продовольственные товары на сельскохозяйственном рынке Эстонии выросли в первой половине 2023 года и имели тенденцию к стабилизации в третьем квартале.

В середине 2023 года, когда цены на производственные ресурсы начали падать, потребители ожидали снижения цен, но не отреагировали на него. В то время как доля производителей и промышленности в общем объеме цен на продовольствие снизилась, доля торговли росла.

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