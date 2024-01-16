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Генерал Херем летом покинет пост главнокомандующего Силами обороны

rus.postimees.ee
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Главнокомандующий Силами обороны генерал Мартин Херем.
Главнокомандующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Фото: Kristjan Teedema

Главнокомандующий Силами обороны генерал Мартин Херем решил уйти в отставку. Как сообщает Eesti Päevaleht, Херем проинформировал о своем решении министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса.

Херем сообщил газете, что его решение взвешенное и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии.

«Современные оценки угроз позволяют предположить, что агрессии против Эстонии не произойдет в течение следующего года или двух, что является периодом моего продленного пребывания в должности, утвержденного правительством Республики. Поэтому сейчас подходящее время для смены руководителя, который мог бы подготовить Силы обороны к возможному появлению угрозы», - прокомментировал Херем.

«Пятилетний срок службы главнокомандующего Силами обороны долгий и интенсивный, и естественно, что человек устает, но до моего последнего рабочего дня в конце июня я продолжу работать с полной отдачей», - добавил он.

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