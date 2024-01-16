Генерал Херем летом покинет пост главнокомандующего Силами обороны

Херем сообщил газете, что его решение взвешенное и основано на том, что лучше всего с точки зрения военной обороны Эстонии.

«Современные оценки угроз позволяют предположить, что агрессии против Эстонии не произойдет в течение следующего года или двух, что является периодом моего продленного пребывания в должности, утвержденного правительством Республики. Поэтому сейчас подходящее время для смены руководителя, который мог бы подготовить Силы обороны к возможному появлению угрозы», - прокомментировал Херем.

«Пятилетний срок службы главнокомандующего Силами обороны долгий и интенсивный, и естественно, что человек устает, но до моего последнего рабочего дня в конце июня я продолжу работать с полной отдачей», - добавил он.