САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗИМА? ⟩ Метеоролог утверждает, что погодные условия могут измениться

Этой зимой природа в Эстонии устроила настоящий метеорологический переполох. Жители страны сталкиваются с необычайно холодными температурами и обильными снегопадами, которые отличают эту зиму от предыдущих. Жители и Таллинна, и небольших деревень жалуются на резкое ухудшение погодных условий, называя эту зиму самой холодной за много лет. Но так ли это на самом деле?
Отвечает руководитель отдела метеорологических наблюдений Агентства по окружающей среде Мийна Крабби.
В декабре 2023 года среднее количество осадков в Эстонии составило 46,6 мм, что немного ниже многолетней нормы в 53 мм. Для сравнения: в декабре 2022 года выпало 53,5 мм осадков, в 2021 году - 36,8 мм и в 2020 году - 36,9 мм.
На данный момент в январе выпало всего 12 мм осадков, что заметно меньше нормы в 49 мм. В январе 2023 года было среднее количество осадков в 67,5 мм, в 2022 году - 60 мм, в 2021 году - 47 мм и в 2020 году - 42 мм.
Высота снега на настоящий момент составляет 7-38 см в зависимости от региона, в то время как в декабре 2023 года этот показатель был в пределах 14-39 см. В декабре 2022 года высота снега колебалась от 8 до 44 см, а в январе 2023 года - от 3 до 25 см. В декабре 2021 года снег лежал в пределах 8-34 см, в январе 2022 года - от 3 до 53 см. В декабре 2020 года снега было мало (0-18 см), а в январе 2021 года - от 8 до 34 см.
Средняя температура воздуха в декабре 2023 года составила -2,5 °С, что на 1,5 °С ниже нормы (среднее многолетнее значение -1,0 °С). В 2022 году в декабре температура составила -2,6 °С, в 2021 году температура составила -4,3 °С, а в 2020 году - 0,6 °С. Средняя температура воздуха в январе 2023 года была -1,1 °С, что на 2,0 °С выше нормы (среднее многолетнее значение -3,1 °С). В январе 2022 года было -1,5 °С, в 2021 году температура составила -2,9 °С, а в 2020 году - 3,1 °С.
На данный момент средняя температура воздуха в январе 2024 года составляет -10 °С за первые 15 дней, однако учитывая, что впереди еще полмесяца, данный показатель может измениться. В этом январе была отмечена волна холода первого уровня (минимальная суточная температура -26 градусов и ниже в течение трех и более дней подряд) со 2 по 4 января, когда температура в Нарве опустилась ниже -26 °С.
Последний раз такая волна холода наблюдалась зимой 2015/2016 года. Самая низкая температура воздуха в январе 2024 года составила -28,3 °С и была зафиксирована 7 января в Йыгева. Минимальная температура воздуха в январе 2023 года была -23,9 °С, в 2022 году температура составила -25,8 °С, в 2021 году температура опустилась до -24,6 °С.