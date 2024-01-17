САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗИМА? ⟩ Метеоролог утверждает, что погодные условия могут измениться

Отвечает руководитель отдела метеорологических наблюдений Агентства по окружающей среде Мийна Крабби.

В декабре 2023 года среднее количество осадков в Эстонии составило 46,6 мм, что немного ниже многолетней нормы в 53 мм. Для сравнения: в декабре 2022 года выпало 53,5 мм осадков, в 2021 году - 36,8 мм и в 2020 году - 36,9 мм.

На данный момент в январе выпало всего 12 мм осадков, что заметно меньше нормы в 49 мм. В январе 2023 года было среднее количество осадков в 67,5 мм, в 2022 году - 60 мм, в 2021 году - 47 мм и в 2020 году - 42 мм.

Высота снега на настоящий момент составляет 7-38 см в зависимости от региона, в то время как в декабре 2023 года этот показатель был в пределах 14-39 см. В декабре 2022 года высота снега колебалась от 8 до 44 см, а в январе 2023 года - от 3 до 25 см. В декабре 2021 года снег лежал в пределах 8-34 см, в январе 2022 года - от 3 до 53 см. В декабре 2020 года снега было мало (0-18 см), а в январе 2021 года - от 8 до 34 см.

Средняя температура воздуха в декабре 2023 года составила -2,5 °С, что на 1,5 °С ниже нормы (среднее многолетнее значение -1,0 °С). В 2022 году в декабре температура составила -2,6 °С, в 2021 году температура составила -4,3 °С, а в 2020 году - 0,6 °С. Средняя температура воздуха в январе 2023 года была -1,1 °С, что на 2,0 °С выше нормы (среднее многолетнее значение -3,1 °С). В январе 2022 года было -1,5 °С, в 2021 году температура составила -2,9 °С, а в 2020 году - 3,1 °С.

На данный момент средняя температура воздуха в январе 2024 года составляет -10 °С за первые 15 дней, однако учитывая, что впереди еще полмесяца, данный показатель может измениться. В этом январе была отмечена волна холода первого уровня (минимальная суточная температура -26 градусов и ниже в течение трех и более дней подряд) со 2 по 4 января, когда температура в Нарве опустилась ниже -26 °С.

Последний раз такая волна холода наблюдалась зимой 2015/2016 года. Самая низкая температура воздуха в январе 2024 года составила -28,3 °С и была зафиксирована 7 января в Йыгева. Минимальная температура воздуха в январе 2023 года была -23,9 °С, в 2022 году температура составила -25,8 °С, в 2021 году температура опустилась до -24,6 °С.