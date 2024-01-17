Черный день для ВКС РФ, историческое соглашение о безопасности и гнев мэра Днепра. Обзор событий в Украине

Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов вечером 12 января в своем Telegram-канале обозвал «паскудами» народных депутатов от партии Зеленского. «…То, что в последнее время происходит в нашем политикуме, без ругани описать невозможно. Просто представьте, что депутаты "монобольшинства", которые: принимают идиотские законы, лепечут невесть что в телемарафоне, раз в неделю попадаются правоохранителям на зашкварных историях и живут в отелях за госсчет, хотя и получают далеко не маленькие зарплаты, теперь решили снова повоевать с местным самоуправлением. Кто и зачем им это поручил – не буду комментировать. Скажу лишь, что по всей стране (!) – во все военные администрации (!!), они разослали запросы относительно того, какие зарплаты у всех городских голов (!!!), какое у них есть имущество и так далее, – пояснил свою эмоциональность Филатов.