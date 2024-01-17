ВСУ подбили два самолета над Азовским морем, Украина и Британия заключили соглашение по безопасности, публикация мэра Днепра Бориса Филатова в социальных сетях вызвала скандал. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Черный день для ВКС РФ, историческое соглашение о безопасности и гнев мэра Днепра. Обзор событий в Украине
Если бы не сами россияне, человек несведущий и не придал бы значения новости о двух сбитых над Азовским морем самолетах ВС РФ. С февраля 2022 года, по данным украинского Генштаба, Россия потеряла в Украине 329 самолетов и 324 вертолета. Поэтому к таким новостям привыкли. Но тот хаос версий, который создали вокруг этого события российские военкоры, показал, что произошло что-то действительно неординарное.
Вслед за «русским кораблем»: господства над Азовом больше нет
Итак, в воскресенье вечером в российских телеграм-каналах и украинских СМИ появилась информация о сбитии над Азовским морем разведывательного самолета А-50 и попадания в воздушный командный пункт Ил-22М в Приазовье. В понедельник утром Кремль заявил, что не располагает такими фактами. В свою очередь главком ВСУ Залужный официально поблагодарил: «Спасибо Воздушным силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье!». «Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Продолжение следует... Воздушные силы − на страже неба Украины!» − ответило в своих аккаунтах командование украинских Воздушных сил.
Пауза Кремля показала, что Москва в растерянности, она оказалась неготовой к тому, что произошло. Зато российские военкоры, чтобы вернуть инициативу на информационном фронте, стали сыпать разнобоем противоречивых и порой нелогичных версий: от того, что самолеты ошибочно сбиты своими же ПВО, до – А-50 и Ил-22 стали жертвами мести британцев за похороненных накануне под Лондоном английских военных.
Непонятно, почему россиян должно утешить головотяпство их сил ПВО, которые, по версии Москвы, привели к потере самолетов и людей. Но за всем этим явно прослеживается нежелание Кремля и его пропагандистов признать факт успеха украинских Воздушных сил. Уж лучше его приписать британцам, чем «хохлам». К вечеру понедельника, когда в Сети появились кадры сильно потрепанного, но приземлившегося Ил-22, россияне попытались вообще сместить акценты с атаки их бортов, на «героизм» российских летчиков, сумевших посадить подбитое судно.
Так в чем же суть комедии (или трагедии, смотря как посмотреть)?
Как пишут российские и украинские СМИ, в РФ еще с советских времен была всего 21 единица Ил-22 – воздушных командных пунктов. И только пять прошли модернизацию. Из них два были подбиты всего за полгода. Один – в воскресенье, а предыдущий – летом вагнеровцами, когда они предприняли свой «поход на Москву». Что касается дальнобойных радиолокационных самолетов-разведчиков А-50, то, по словам главы украинского ГУР Кирилла Буданова, у России есть всего восемь А-50 в хорошем состоянии. Теперь – семь. Если Ил-22, с погибшими и раненными, но все же приземлился, то А-50 «отправился в вечный полет».
По комментариям украинских военных видно, что основной целью был А-50. По мнению Буданова, его уничтожение, вероятно, повлияет на способность РФ поддерживать круглосуточную связь в зоне конфликта. А спикер группы «Юг» Наталья Гуменюк считает, что сбитие этого самолета отсрочит ракетные обстрелы Украины. «Именно с помощью А-50 максимально определялась ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувствительным и, как минимум, отсрочит будущие ракетные атаки», – пояснила она.
Важным аспектом является и география воздушного поражения РФ – акватория Азовского моря и Приазовье. Раньше эта зона считалась безопасной для российской авиации. Теперь пилоты ВКС РФ уже не будут чувствовать себя над Черным и Азовским морями так вольготно, как прежде.
Очевидно, что воскресные атаки на военные воздушные суда РФ говорят о качественном скачке украинских сил ПВО. Теперь россиянам важно определить, чем он обусловлен. Действительно это разовая операция англичан, проведенная после визита британского премьера в Киев? Или украинцы получили какие-то новые средства ПВО, способные уничтожать такие защищенные цели?
В любом случае, тезис о господстве РФ в Азовском море и Приазовье больше не актуален. Похоже, он ушел туда же, куда отправился миф о неуязвимости «российского Крыма» – вслед за легендарным «русским военным кораблем…».
Прецедент и вызов. Британия задает рамки
Пожалуй логично, с подачи россиян в предыдущем сюжете, теперь перейти к подписанию Украиной и Великобританией Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, состоявшемуся в Киеве на минувшей неделе. Его можно назвать знаковым, поскольку оно стало первым из серии договоров, заключение которых предусмотрено решением Вильнюсского саммита НАТО в прошлом году. Соглашение будет действовать минимум десять лет, либо до вступления Украины в НАТО. По словам украинских чиновников, оно не является альтернативой членства Киева в НАТО, а призвано помочь Украине победить в нынешней войне и обезопасить ее в случае рецидива агрессии РФ после ее окончания.
Президент Зеленский считает, что если бы такая договоренность была достигнута в 1991 году, «войны бы не было». Обозреватели практически всех крупнейших украинских СМИ не разделяют его мнения о сдерживающих способностях соглашения, но отмечают, что на сегодняшний день, оно «возможно, лучшее, что Украина может получить от западных партнеров».
Еще до публикации Соглашения экс-президент России Дмитрий Медведев внес интригу, предупредив: «Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их военного контингента в Украине будет означать объявление войны в нашей стране». Однако отправки британских войск в Украину соглашение не предусматривает.
Нет в нем ни обязательств о взаимной обороне, как, например, в американо-южнокорейском договоре 1953 года, ни нанесения ракетного удара по стране-агрессору. Оно вообще не содержит «гарантий безопасности». Но Лондон, по словам Риши Сунака, взял на себя обязательство поддерживать страну «столько, сколько ей будет необходимо, чтобы Украина могла эффективно защищаться» и предоставить ей всеобъемлющую помощь для «восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, включительно с территориальным морем и свободной экономической (морской) зоной». Таким образом, обозначена цель оборонных усилий двух стран и она не допускает никаких компромиссных вариантов окончания войны по типу «Минска-2014» или «Стамбула-2022».
Кроме того, Британия заявила об обязательстве «возглавить Коалицию способности морской безопасности и сделать значительный вклад в развитие морского флота Украины, чтоб она стала полноценным контрибутором морской безопасности в Черном море и в Азовском море до 2035 года».
Особо важно заключение этого соглашения именно сейчас, когда под вопросом будущая поддержка Украины Соединенными Штатами. А Сунак привез в Киев не только декларативные обязательства, но и осязаемые – финансовые. Так, в 2024 году британцы обязались предоставить Киеву 2,5 млрд фунтов, что на 200 миллионов больше, чем в 2022-2023 годах.
Но еще более важно для Киева, что Соглашение с Великобританией создало прецедент для других партнеров по «Большой семерке», установив высокую планку. Выступая в Верховной Раде Риши Сунак акцентировал: «наше соглашение предполагает, что вам не придется просить или уговаривать Великобританию о помощи». Такой принцип особенно важен в соглашениях с теми странами, в которых отношение к Украине может измениться в зависимости от внутриполитических процессов.
«Подписав соглашение с нашей страной, Соединенное Королевство послало сигнал как России, так и своим союзникам по НАТО: оно будет поддерживать Украину столько, сколько нужно для ее победы и поражения РФ. И показало украинцам: на сегодняшний день Лондон является одним из важнейших и последовательных военных и политических партнеров Киева», – резюмировало в своей статье влиятельное в Украине «Зеркало недели».
«Война» с местным самоуправлением
Мэры украинских городов, в отличие от автора, вряд ли бы взяли в данном случае слово война в кавычки. Для них постоянные атаки Офиса президента на местное самоуправление выглядят не менее опасными, чем российская агрессия. Но поскольку моя цель обрисовать ситуацию, а не оценивать ее, то предоставим слово тому, кто, как говорится, сделал тайное явным.
Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов вечером 12 января в своем Telegram-канале обозвал «паскудами» народных депутатов от партии Зеленского. «…То, что в последнее время происходит в нашем политикуме, без ругани описать невозможно. Просто представьте, что депутаты "монобольшинства", которые: принимают идиотские законы, лепечут невесть что в телемарафоне, раз в неделю попадаются правоохранителям на зашкварных историях и живут в отелях за госсчет, хотя и получают далеко не маленькие зарплаты, теперь решили снова повоевать с местным самоуправлением. Кто и зачем им это поручил – не буду комментировать. Скажу лишь, что по всей стране (!) – во все военные администрации (!!), они разослали запросы относительно того, какие зарплаты у всех городских голов (!!!), какое у них есть имущество и так далее, – пояснил свою эмоциональность Филатов.
Не будем перенимать стиль днепровского «градоначальника», учитывая, что далеко не все городские головы в Украине такие же альтруисты, каким показывает себя господин Филатов. В данном случае показателен сам факт организованной компании со стороны депутатов, контролируемых Офисом Зеленского. Чем она может быть вызвана?
Сходу напрашиваются две версии. Первая – это перевод стрелок за общую стагнацию в стране на мэров, которые во время войны меняют брусчатку и строят фонтаны. Такое распределение средств при дефиците денег для фронта вызывает серьезные вопросы в обществе.
А вторая – подготовка к превентивному затыканию ртов после мая 2024 года, когда в Украине не состоятся (по понятным причинам) выборы главы государства. Прогнозируется, что после этого некоторые оппозиционеры могут заговорить о нелегитимности Зеленского.
Понятно, что и Россия стопроцентно будет раскачивать эту тему. А поскольку реальная власть сегодня есть только у военных и местного самоуправления, то желание Офиса президента иметь инструменты влияния на них – вполне понятно.
К сожалению, внутренняя политика в Украине до сих пор понимается как соревнование сил и хитрости, а не как комплекс мероприятий, направленных на единство нации.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.